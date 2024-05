Apple chystá superdrahý MacBook Pro s obřím ohebným displejem

Přijdou vám současné Macy drahé? Pak si počkejte na rok 2026. To má totiž Apple podle předního analytika Ming-Chi Kua světu představit žhavou novinku světa Maců ve formě ohebného MacBooku Pro s obřím displejem. Za ten si má totiž účtovat vskutku „lidovou“ cenu.

Kuo mluvil o ohebném MacBooku Pro již v minulosti s tím, že by jej Apple rád uvedl v roce 2027. Vzhledem k tomu, jak trh s ohebnými zařízeními roste, měl však nedávno své plány přehodnotit s tím, že chce stroj dostat na pulty obchodů již v roce 2026. Jeho hlavním benefitem má být obří 20,3“ či 18,8“ displej, který bude uprostřed disponovat kloubem pro ohnutí. Zdá se však, že bude mít stroj i jeden vnější displej, který bude po složení nabízet zhruba 13“ pracovní plochy. Jak budou řešeny ovládací periferie, tedy klávesnice a myš, je nicméně zatím velkou otázkou.

Co však již otázkou údajně není, je cena. Apple má totiž údajně usilovat o to, aby byl displej MacBooku, ale i jeho další komponenty na nejvyšší možné úrovni. A právě kvůli tomu, že stroj vyvíjí coby high-endové zařízení, pro které se počítá třeba s čipy Apple M5 a tak podobně, má jeho cena začínat na úrovni Vision Pro – tedy na 3499 dolarech. Ve vyšších konfiguracích, tedy s vyšší RAM pamětí či úložištěm, pak vyjde samozřejmě ještě dráž. Právě s ohledem na vysokou cenu je tak jasné, že se nebude jednat o zařízení pro každého, byť má Apple dle Kua jeho technickými specifikacemi a zpracováním usilovat o to, aby ho každý chtěl. Doufejme tedy, že se mu dotažení tohoto mistrovského díla skutečně povede.