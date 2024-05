Nahlédněte do speciální laboratoře Applu na testování odolnosti jeho produktů!

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak asi vypadá testování elektroniky z hlediska její odolnosti? Už nemusíte! Na tuto otázku pro vás totiž máme díky videu youtubera Nikia Smoliny parádní odpověď. Ten se totiž nedávno dostal do laboratoře Applu, ve které se odolnost produktů testuje, a jelikož zde zachytil řadu opravdu zajímavých záběrů, byla by škoda se o ně s vámi nepodělit. Nestává se totiž příliš často, aby Apple takto „rozkryl karty“ a ukázal například to, jak testuje kloub u iMacu, pružnost displeje a tak podobně. Na video se můžete podívat níže.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Nikias Molina Duran (@nikiasmolina)