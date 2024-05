iPhone by se měl přejmenovat, tvrdí legenda Applu!

Zatímco v minulosti Apple u označování svých produktů spoléhal na písmeno „i“ coby předponu, díky čemu tak mohl vzniknout iPhone, iPod, iPad či iMac, v poslední době tomu už tak úplně není. Na trhu jsou totiž Apple Watch, AirTagy, Apple TV, HomePody či AirPods. Dost možná je proto čas na to, aby se Apple s předponou „i“ pomalu rozloučil a iPhony, ale i jiné Apple produkty začal označovat jinak. Myslí si to alespoň legenda Applu Ken Segall.

„i“ je v názvu již roky

Jedná se o muže, který byl ředitelem reklamní agentury, kterou si vybral před mnoha lety samotný Steve Jobs pro tvorbu marketingu pro NeXT a následně i pro Apple. O marketingové aktivity Applu se pak staral dlouhých 12 let, s tím, že stojí například za legendární reklamní kampaní Think Different či právě předponou „i“ u Apple produktů. Tu Apple použil poprvé u iMacu, který nesl nejprve interní označení „MacMan“, avšak Segall trval na tom, že iMac bude daleko lepší kvůli tomu, že „i“ bude značit internetovou konektivitu. A jelikož se „i“ ujalo skvěle, později se této předpony dočkal první jablečný telefon, hudební přehrávač či tablet. V roce 2014 však začal Apple pozvolna od „i“ upouštět, když uvedl na trh Apple Watch, následované o dva roky později sluchátky AirPods a o dalších pár let HomePody a AirTagy.

Právě s ohledem na to, jak dlouho se předpona „i“ na některých Apple produktech drží, se nyní nechal Segall v rozhovoru pro Wired slyšet, že je dle něj nejvyšší čas na to, aby se kalifornský gigant s „i“ rozloučil. „“i“ musí už odejít. Teď už totiž nedává žádný smysl. Ano, Steve Jobs na této předponě do jisté míry postavil Apple, ale to kvůli tomu, že „i“ bylo vždy indikátorem něčeho nového. Možná existují marketingoví experti, kteří tvrdí, že by byl Apple blázen, kdyby tuto předponu vypustil, ale „i“ zkrátka nelze chránit donekonečna,“ nechal se konkrétně slyšet Segall. Zda má pravdu či nikoliv nicméně musí zodpovědět každý sám. Přeci jen, „i“ je s Applem natolik spjaté, že si jen stěží lze představit rebranding.