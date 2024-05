Apple hází vývojářům nových prohlížečů pro iPhony klacky pod nohy

Jednou ze změn, kterou musel Apple provést na území EU ve svých operačních systémech kvůli přijetí zákona o digitálních trzích, je mimo jiné podpora internetových prohlížečů, které využívají enginy třetích a nikoliv WebKit, Tyto prohlížeče mohou být zatím k dispozici jen na iPhonech na území Evropské unie, přičemž v nadcházejících měsících se počítá se zavedením podpory taktéž na iPadech v rámci iPadOS. Jak se však nyní podle čerstvé zprávy portálu The Register zdá, s příchodem podobných prohlížečů na iOS a iPadOS to nebude až tak žhavé a to kvůli podmínkám Applu.

Výše zmíněný portál informoval konkrétně o tom, že vývojáři, kteří chtějí vyvíjet prohlížeče pro iOS s jinými enginy než WebKit, je mohou testovat jen na zařízeních, která jsou fyzicky umístěná v EU. Je proto naprosto jasné, že tato podmínka testování těchto prohlížečů extrémně ztěžuje, ba dost možná prakticky znemožňuje, protože se se potenciální testerská základna velmi sníží. Jedinou možností, jak půjde prohlížeče otestovat jinak, je tedy přes různé simulátory a tak podobně, což však ve výsledku plnohodnotné testování přímo na zařízeních jen stěží nahradí.

Jelikož se ze strany Applu jedná o značné omezení proveditelnosti vytvoření prohlížečů založených na jiném enginu jež WebKit, je velkou otázkou, zda si nechá Evropská unie stojící právě za zákonem o digitálních trzích podobné pravidlo líbit. Přeci jen, zákon o digitálních trzích vznikal zejména kvůli snaze více otevřít platformy vývojářům, což se kvůli podmínkám Applu nyní u prohlížečů určitě nepodaří. Je proto dost možná jen otázkou času, kdy proti němu zakročí.