Neuvěříte, kolik stálo Google to, aby zůstal v Safari výchozím vyhledávačem

Zadarmo není v dnešním světě skoro nic. Své o tom ví Google, který platí rok co rok Applu neuvěřitelné částky za to, že nastaví stejnojmenný vyhledávač coby výchozí do Safari na iPhonech, iPadech a Macích. A díky nových dokumentům, které musel Google předložit antimonopolním orgánům ministerstva spravedlnosti Spojených států nyní víme, kolik to dělalo v roce 2022.

Z dokumentů vyplývá, že Google vyplatil za výsostnou pozici jeho vyhledávače v Safari v roce 2022 Applu jen stěží uvěřitelných 20 miliard dolarů, tedy asi 468 miliard korun. Jednat by se mělo dost možná o 36 % z celkových příjmů, které Google vydělává z vyhledávání přes Safari. Právě takovou dohodu totiž měl Google s Applem mít. Háček je v tom, že jí americké úřady vnímají jakožto nezákonnou, kvůli čemuž nyní Google intenzivně vyšetřují. A pokud se prokáže, že je podobné partnerství skutečně nezákonné, Apple přijde o nemalou finanční jistotu, jelikož tyto peníze od Googlu inkasuje již dlouhé roky. Zda se tak stane či nikoliv ukáže až konec letoška, kdy se očekává vynesení rozsudku.