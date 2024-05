Recenze Huawei Watch Fit 3: Jaká je takřka dokonalá kopie Apple Watch za pakatel?

Říká se, že nejúspěšnější společnosti se poznají mimo jiné podle toho, že je ostatní společností kopírují. V případě Applu toto tvrzení platí naprosto dokonale, protože úspěšný podle dlouhodobých finančních výsledků bezesporu je a jeho produkty jsou kopírovány taktéž dlouhodobě ve velkém. A pokud jste si mysleli, že tato kopírovací mánie je již dávno pryč, v následujících řádcích vás přesvědčíme o opaku.

Je sice pravdou, že v tak velké míře jako dřív už zejména asijští výrobci Apple produkty nekopírují, přeci jen se však čas od času nějaká ta zajímavá kopie objeví. Přesně to se stalo i nyní v případě Huawei Watch Fit 3, které jako by z oka vypadly Apple Watch. A jelikož mě jako dlouholetého uživatele Apple Watch velmi zajímalo, zda se mohou Watch Fit 3 s hodinkami od Applu měřit i z hlediska softwarových funkcí, když se naskytla možnost si je vyzkoušet, neváhal jsem ani minutu.

Na testování mi dorazil konkrétně stříbrný model Watch Fit 3 Active se světle béžovým silikonovým řemínkem. Cena této konfigurace je nastavena na 3990 Kč, přičemž pokud byste chtěli namísto silikonového řemínku kožený, připlatíte si 500 Kč (a zároveň se budete muset smířit s tím, že tato konfigurace je dostupná jen se zlatým tělem hodinek). Hodinky jsou narozdíl od Apple Watch k dispozici jen v jedné velikosti a to konkrétně ve 43 mm. Huawei tedy zvolil kompromis mezi 41 a 45 mm, ve kterých jsou právě Apple Watch dostupné, což je poměrně zajímavé.

Podobností s Apple Watch je však samozřejmě daleko víc, přičemž tou nejviditelnější je rozhodně design. Když si totiž dáte Watch Fit 3 na zápěstí, i znalé oko má co dělat, aby poznalo, že se o Apple Watch nejedná. I zde je totiž použit displej takřka přes celou přední stranu, digitální korunka a boční tlačítko či uchycení řemínku, které je jakoby uvnitř těla hodinek. Při bližším zkoumání si nicméně všimnete třeba toho, že displej Apple Watch je po krajích zakulacenější, stejně jako jsou kulatější hrany hodinek (byť je na tělo v obou případech hliníkové), digitální korunka je celá červená a středem bočního tlačítka se táhne taktéž červeně zvýrazněná linka. Když se pak podíváte na hodinky zespoda, senzory Watch Fit 3 a Apple Watch se liší opravdu znatelně.

Fotogalerie Huawei Watch Fit 3 LsA 1 Huawei Watch Fit 3 LsA 3 Huawei Watch Fit 3 LsA 4 Huawei Watch Fit 3 LsA 5 Huawei Watch Fit 3 LsA 6 Huawei Watch Fit 3 LsA 7 Huawei Watch Fit 3 LsA 8 Huawei Watch Fit 3 LsA 9 Huawei Watch Fit 3 LsA 10 Huawei Watch Fit 3 LsA 11 Huawei Watch Fit 3 LsA 12 Huawei Watch Fit 3 LsA 13 Huawei Watch Fit 3 LsA 14 Huawei Watch Fit 3 LsA 15 Huawei Watch Fit 3 LsA 16 Huawei Watch Fit 3 LsA 17 Huawei Watch Fit 3 LsA 18 Huawei Watch Fit 3 LsA 19 Huawei Watch Fit 3 LsA 20 Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, že jsou Watch Fit 3 velmi podobné klasickým Apple Watch, asi nepřekvapí, že se na zápěstí nosí velmi příjemně a že je díky jejich hmotnosti 26 gramů (váženo bez řemínku) je na něm vlastně ani neucítíte – tedy minimálně v kombinaci s mnou testovaným silikonovým řemínkem, který je skvěle poddajný. Fajn je navíc i to, že se s hodinami nemusíte bát vyrazit ani do bazénu díky voděodolnosti do 5 ATM, což je opět totéž, co nabízí standardní Apple Watch.

V hlavní roli HarmonyOS a (takřka) skvělý displej

Zatímco Apple spoléhá v Apple Watch na operační systém watchOS, Huawei vsadil v tomto případě na HarmonyOS – tedy systém, který vyvinul coby multiplatformní záležitost, kterou chce provázat všechny své produkty. Samozřejmostí je pak i jeho kompatibilita s iOS, potažmo Androidem, kdy v obou případech potřebujete ke zprovoznění stáhnout z App Store či Google Play aplikaci Huawei Health, které se budu věnovat v další části recenze.

A jaký tedy HarmonyOS v hodinkové verzi je? Skoro jako watchOS – a to doslova. Inspirace Applem je zde zdát takřka na každém rohu. Vždyť podobné jsou jak ciferníky, tak třeba i ovládací centrum hodinek, mřížka aplikací, ale třeba rozhraní některých nativních aplikací v čele s aktivitou, nastavením, počasím a tak podobně. Na jednu stranu mi to přijde celkem úsměvné, na druhou stranu si však říkám, že když to na Apple Watch funguje skvěle a Apple do toho Huawei „nehodil vidle“ například žalobou, proč ne. Já coby uživatel Apple Watch jsem totiž právě díky podobnosti obou systémů schopen v HarmonyOS prakticky okamžitě snadno fungovat. A díky jeho jednoduchosti jsem přesvědčen o tom, že to zvládne i naprostý nováček ve světě smartwatch.

Fotogalerie #2 Huawei Watch Fit 3 LsA 21 Huawei Watch Fit 3 LsA 26 Huawei Watch Fit 3 LsA 27 Huawei Watch Fit 3 LsA 31 Vstoupit do galerie

S operačním systomem HarmonyOS jsem však dost možná spokojený i kvůli tomu, na čem jej sleduji. AMOLED displej těchto hodinek je totiž opravdu kvalitní, o čemž svědčí namátkou jeho jemnost 347 PPI, maximální jas 1500 nitů či 60Hz obnovovací frekvence. Mimochodem, Apple Watch Series 9 nabízí jemnost „jen“ 326 PPI, zato však jas až 2000 nitů. Zatímco však jemnost nepoznáte a oba displeje tak lze v tomto směru hodnotit jako naprosto špičkové (byť bych řekl, že se mi na Apple Watch kouká o trochu lépe, avšak to je možná způsobeno pro mě sympatičtějším grafickým řešením systému), rozdíl 500 nitů trošičku znát je a na ostrém slunci Watch Fit 3 s čitelností displeje bojuje o malinko víc než tomu je u Apple Watch. Nejedná se ale o nic hrozného – tím spíš, když si člověk uvědomí, za kolik se tyto hodinky prodávají.

Jinak ale není displeji Huawei Watch Fit 3 opravdu co vytknout, Například citlivost na dotyk je naprosto bezproblémová a povrch displeje jako takový také velmi příjemný, takže dotykové ovládání hodinek je radost. A v kombinaci s digitální korunkou, která slouží pro scrolování v menu či jeho oddalování, popřípadě s bočním tlačítkem pro aktivaci sportovního měření si už nebudete moci stěžovat vůbec na nic.

Funkcí mají na rozdávání, ale …

Co se týče funkcí, Huawei Watch Fit 3 nabízí takřka vše, na co si je vzpomenete a co nabízí i Apple Watch. Samozřejmostí je tedy například zrcadlení notifikací ze spárovaného smartphonu, monitoring zdraví (konkrétně sledují spánek, tepovou frekvenci, okysličení krve či monitorují hladinu stresu) či měření sportovních aktivit. Super je pak to, že pokud například běháte, v hodinkách je k dispozici GPS modul, skrze který jsou hodinky schopné zaznamenávat vaší běžeckou trasu, kterou si můžete následně prohlédnout v doprovodné aplikaci.

Osobně se mi prostředí aplikace pro cvičení a s ní související i sledování aktivity velmi líbí, jelikož je přehledné a jednoduše uživatelsky ovladatelné, což ostatně platí i u řady dalších aplikací v systému. V tomto směru opravdu snesou Watch Fit 3 srovnání s Apple Watch. Každá mince má však dvě strany, na které je třeba myslet. Ano, z hlediska funkcí, vzhledu systému či designu těla jsou si Watch Fit 3 a Apple Watch opravdu blízké. Je ale třeba počítat s tím, že hodinkám od Huawei chybí pomyslná přidaná jablečná hodnota. Jedním z hlavních negativ je dle mého to, že přes ně (alespoň zatím) nelze platit přes NFC, což je rozhodně škoda. Přeci jen, platit pomocí Apple Watch přes Apple Pay je naprostá pecka. Osobně mám ale moc rád třeba i možnost odemknout si MacBook pomocí Apple Watch, přes postranní tlačítko Apple Watch potvrdit vstupy do různých webů, platby na Macu a tak podobně. Zkrátka a dobře, myslete na to, že Huawei Watch Fit 3 jsou skoro jako Apple Watch, ale Apple Watch to nejsou.

Když ale tato negativa opomenu, musím říci, že funkčnost hodinek jako taková je naprosto bezproblémová a hodnoty, které přes ně naměříte – jak ty zdravotní, tak třeba sportovní – jsou velmi blízké těm, které naměříte na Apple Watch. Záměrně neříkám, že jsou přesné, jelikož upřímně netuším, jak blízko realitě je měření Apple Watch. Když jsem ale naměření hodnoty z Apple Watch porovnával s hodnotami z Huawei Watch Fit 3, například tepová frekvence se lišila o nižší jednotky, stejně tak okysličení krve a co se týče počtu naměřených kroků či ušlé vzdálenosti, odchylka byla taktéž minimální – konkrétně maximálně v nižších desítkách kroků, respektive nižších desítkách metrů. Aktivitu si tedy lze přes Watch Fit 3 měřit opravdu hezky nebo minimálně tak dobře, jako to lze přes Apple Watch.

Pokud vás pak zajímá, jak se na Watch Fit 3 chovají příchozí notifikace z iPhonu, odpověď je jednoduchá – naprosto elementárně. To znamená, že vám hodinky notifikaci sice zobrazí, už však na ní nelze jakkoliv reagovat (tedy vyjma jejího smazání). Zapomeňte tedy například na lajknutí či repost postu na X nebo na odpověď na zprávu z Messengeru. Na druhou stranu je ale k dispozici možnost si z hodinek zavolat (byť vzhledem k absenci eSIM jen v blízkosti telefonu) s tím, že protistrana vás uslyší velmi slušně a stejně tak uslyšíte i vy ji. Reproduktor hodinek je totiž opravdu hlasitý a kvalitou na tom taky není špatně. Kdybych pak měl srovnat rychlost doručení notifikace z iPhonu na Watch Fit 3 v porovnání s Apple Watch, zatímco v případě Apple Watch je příchod notifikace bezprostřední, u Watch Fit 3 je třeba počítat zhruba ze sekundovou prodlevou – tedy jakmile dojde notifikace na iPhone, trvá zhruba sekundu, než ji zobrazí hodinky.

Spousty ciferníků, které je třeba stahovat i instalovat

Jak jsem již psal výše, Huawei Watch Fit 3 si jsou s Apple Watch velmi blízké třeba i skrze ciferníky. Mnohé z nich totiž jako by z oka vypadly právě těm, které využívá Apple, což na jednu stranu působí docela vtipně, na druhou stranu se ale zkrátka jedná o funkční řešení a tedy si úplně nemyslím, že je toto „opisování“ vyloženě na škodu. Vcelku zajímavé je pak to, že spousty ciferníků je třeba do Watch Fit 3 dodatečně stáhnout a doinstalovat. Nastavování ciferníku na Apple Watch je tedy v tomto směru podstatně komfortnější a intuitivnější. Samozřejmě pak platí, že na displej hodinek můžete dostat i vlastní upravené ciferníky, fotky a tak podobně, stejně jako Always-on. Že se displej hodinek rozsvěcí jen v případě, že zápěstí zvednete směrem ke svým očím pak asi ani není třeba zdůrazňovat, protože se jedná už o naprostý standard.

Výdrž by mohly Huawei Watch Fit 3 vyučovat

Co se týče nabíjení, stejně jako v případě Apple Watch je řešeno proprietálním konektorem. Namísto magnetického puku se však v tomto případě využívá speciální konektor s magnetickými piny, který se k hodinám přichytí zespodu. Co mě pak opravdu mile překvapilo, byla rychlost, jakými se hodinky podařily nabít. Z 0 na 80 % jim totiž stačilo zhruba 35 minut, přičemž „do plna“ se dobily za dalších zhruba 20 minut. Stačí tedy hodinka a Watch Fit 3 jsou nabité naplno, což by mělo papírově znamenat až 10 dní.

A jaká je realita? Upřímně řečeno, taková, že mě coby uživatele Apple Watch až štve. Huawei Watch Fit 3 jsem totiž v posledních dnech zcela vyměnil za Apple Watch a měřil si přes ně aktivitu, přijímal notifikace, monitoroval své zdraví a obecně dělal vše, na co jsem zvyklý s Apple Watch. A zatímco mi v takovém zápřahu jablečné hodinky vydrží maximálně den a půl (přičemž na noc je sundávám z ruky, protože s nimi nespávám), Watch Fit 3 mi dokázaly vydržet dobrých 8 dní, což mi přijde skoro až neuvěřitelné. Navíc minimálně první dva dny jsem si s nimi kvůli recenzi dost hrál a vytěžoval je tedy určitě víc, než zbylé dny. Na 10 dní bych se tedy dostal bez větších potíží a to.

Jedním dechem se ale sluší dodat, že je vše hodně o nastavení. Pokud si například nastavíte maximální jas bez automatické regulace, Always-on, zapnete GPS, budete si přehrávat hudbu a tak podobně, dostanete se samozřejmě na podstatně nižší hodnoty. I tak vám ale garantuji, že Apple Watch ve výdrži tak jako tak překonáte, což je vzhledem k ceně hodinek pohledem jablíčkáře docela smutné.

Resumé

Příjemné překvapení. Tak přesně takto bych smartwatch Huawei Watch Fit 3 v krátkosti zhodnotil. Za přívětivou cenu toho totiž nabízí opravdu mnoho užitečného a to vše je navíc podtrženo líbivým designem, kvalitním displejem či vynikající výdrží baterie. Jasně, plnohodnotná náhrada za Apple Watch to určitě není, ale pokud člověk není vyloženě polapen v jablečném ekosystému nebo zkrátka ví, že odemykání Macu přes hodinky a tak podobně nevyužije, myslím si, že bude z Watch Fit 3 opravdu nadšen. Hledáte-li tedy cenově dostupné smartwatch, na které je spoleh, právě jste je našli.

Huawei Watch Fit 3 lze zakoupit zde