Steve Jobs založil Apple, Tim Cook z něj udělal nejvýdělečnější společnost na světě

I když někteří blázni stále ještě píšou do komentářů hesla jako, že to by se za Steva nestalo, jedno je jasné. Tim Cook proměnil Apple doslova a do písmene ve stroj na peníze. Je to právě Tim Cook, pod jehož vedením se Apple stal nejúspěšnější firmou na světě a začal generovat stovky miliard dolarů zisku ročně. A ať se nám to líbí nebo ne, tak v podnikání je měřítkem právě zisk společnosti a tak stejně jako fotbalistu hodnotíme za počet gólů, jezdce F1 za čas na trati a umístění, je potřeba Apple hodnotit z pohledu zisku, protože i když je pro mnohé Apple součástí života, je to stále „jen“ firma, jejímž hlavním posláním je vydělávat peníze a to jde Timu Cookovi nejlépe na světě.

Za doby Steva Jobste vznikly neuvěřitelné technologické produkty jako iPod, iPhone, iPad nebo Mac, ovšem to nejlepší, co kdy Steve Jobs pro Apple udělal, bylo to, že do firmy přivedl Tima Cooka, který se v roce 2011 stal CEO Applu. Steve Jobs vytvořil Apple, Tim Cook z Applu udělal neúspěšnější společnost naší planety a v následujícím videu je návod, jak to udělal.