Podrobili jsme nový iPad Air M2 poctivému hernímu testu! Mrkněte na screeny z Resident Evil, CoD: Warzone či GTA

Nový iPad Air M2 je horkou novinkou, který je na pultech obchodů teprve od této středy. Apple jím svět do jisté míry překvapil, jelikož tento model ukázal vůbec poprvé ve dvou velikostech, a sice 11″ a 13″. My máme momentálně v redakci na test 13″ variantu a jelikož nestříhám videa a nedělám ani jiné úpravy multimédií, testuji výkon iPadu zejména skrze hraní náročných her. Přeci jen, Air je zařízením, které je určeno i pro tyto účely a tak není dle mého podobný test vůbec od věci.

Jak se na 13″ iPadu Air hraje?

Srdcem nového iPadu Air je čip M2. Ano, již není nejnovější, což Apple podtrhl ostatně i tím, že s iPadem Air byl představen i iPad Pro s novým čipem M4. Nicméně nedá se říct, že by tento čip byl snad nějaké „ořezávátko“, ba právě naopak. Stále se jedná o extrémně výkonný čip, který vám zaručí hladký chod na několik let. A to i u her.

Jelikož se při recenzování iPadů vždy věnuji hrám, tak jsem se na tuto recenzi opravdu velice těšil. Vždy jsem ovšem recenzoval menší verze iPadů a nenapadlo by mě, jak velký rozdíl v podobě 2 palců vlastně je. Každopádně pokud si pořídíte větší variantu a budete chtít hrát hry co nejpohodlněji, doporučuji dokoupit i herní ovladač. 13″ varianta je v rukou opravdu velká a především u fps her je ovládání velký problém. Může se tedy na krásno stát, že budete velmi mizerným střelcem. Třeba je to ale jen o zvyku, to ostatně zhodnotím za pár dní v recenzi.

Tablet jsem podrobil opravdu důkladnému testu, kdy jsem jej nechal zapotit například u Genshin Impact, Resident Evil: Village, CoD: Mobile, CoD: Warzone či netflixové verze GTA: San Andreas a Vice City. Tablet neměl prozatím s ničím žádný problém, nicméně u CoD: Warzone se stroj zahřál nejvíce. Roli zde hraje ale i špatná optimalizace. Jak hry na iPadu Air M2 vypadají můžete vidět pod odstavcem.