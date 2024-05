Nový iPad Air se začal prodávat teprve nedávno, Apple ale už pracuje na jeho nástupci

Od představení nové generace iPadů Air nás sice dělí teprve necelé dva týdny, na světlo světa však začínají prosakovat první informace o jejím nástupci. A jelikož je zveřejnil na sociální síti X leaker, který se v minulosti trefil v předpovědích ohledně Apple produktů již několikrát přímo do černého, není vyloučeno, že se na pravdě zakládají uniklé informace i tentokrát. Co se tedy o nové generaci iPadu Air dozvídáme?

Leaker tvrdí konkrétně to, že s jejím vydáním nehodlá Apple spěchat, stejně jako nespěchal s nynější generací. Okno pro představení má proto nyní nastavené na období mezi roky 2026 a 2028, přičemž pravděpodobnější je samozřejmě představení blízké spíše dřívějšímu termínu. Srdcem tabletu se má stát čip M3 a to i přesto, že v roce 2026 budou dost možná na trhu již čipy M5 či M6. Výkonnostně však M3 postačí a proto jej Apple údajně nasadí. Suverénně nejzajímavější je však to, že by se měl Air po vzoru iPadů Pro dočkat OLED displeje, který katapultuje úroveň jeho zobrazovacích schopností na zcela nový level. Pokud se tedy předpovědi naplní, z tohoto tabletu pro středně náročné uživatele se stane opravdové dělo.