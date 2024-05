Bang & Olufsen otevřel v Parndorfu nádherný showroom a my ho navštívili

Pokud se chystáte do outlet centra Parndorf, pak rozhodně nevynechejte nový showroom Bang & Olufsen. Ten vyrostl ve zhruba rok staré části tohoto outletu, která je v podstatě celá věnována multibrand obchodu Amicis. Vzhledem k tomu, že Amicis a zastoupení pro Bang & Olufsen v Rakousku mají společného majitele, mohli jste si už zhruba před půl rokem všimnout, že právě celý obchod Amicis ozvučují reproduktory B&O. Dnes si je můžete poslechnout v prostředí nádherného a skutečně stylového showroomu s naprosto perfektním personálem.

Protože si na jedny reproduktory brousím zuby, strávil jsem zde včera zhruba hodinku příjemného času, kdy jsem měl možnost vyzkoušet na vlastní uši i oči vše, co Bang & Olufsen aktuálně nabízí a to včetně toho nejdražšího v jeho nabídce, reproduktoru Beolab 90 s výkonem 8200W a cenovkou 140 000€, tedy zhruba 3 a půl milionu korun. Prodejci, kteří jsou neskutečně milí a vstřícní, vám rádi a ochotně pustí na čemkoli v podstatě cokoli a k dispozici mají rozsáhlou sbírku hudby ve FLAC a těch nejkvalitnějších filmů, abyste se mohli podívat, jak hraje televizor za půl milionu nebo jak zní ozvučení pomocí soundbaru, reproduktorů, čtyř reproduktorů nebo klidně 8 reproduktorů současně.

Ať už váháte, zda vůbec jít do reproduktorů Bang & Olufsen nebo nevíte, po jakém modelu sáhnout, případně nevíte, zda je pro vás vhodnější soundbar nebo reproduktory, vše můžete zjistit během pár příjemně strávených chvil přímo zde. Je však potřeba myslet na to, že i když je showroom součástí outlet centra, jsou zde oficiální ceny a s nějakou slevou počítat nemůžete a to z prostého důvodu, protože na vyšší modely zkrátka B&O oficiálně slevy nedává.