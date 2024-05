Ultratenký iPad Pro 2024 je těžší ohnout než jeho předchůdce

Od chvíle, kdy měl iPhone 6 problémy s ohýbáním sice uběhlo už mnoho let, ovšem někteří lidé nezapomínají a tak je samozřejmě zajímalo, jak je na tom nejtenčí produkt v historii Applu s ohýbáním. To se rozhodl zjistit také YouTuber vystupující pod přezdívkou AppleTrack, který konkrétně vyzkoušel, jaké to je ohnout nové, ale i předchozí iPady Pro. V obou případech vynaložil co největší možnou sílu a i když se ze začátku zdá, že se mu iPad podaří ohnout a ten se celkem pod jeho rukama i ohýbá, ve výsledku se vrátí téměř do původní podoby a ohyb je patrný jen při srovnání s rovnou deskou stolu.

iPad Pro 2024 s M4 procesorem lze ohnout při vynaložení opravdu velké síly a samozřejmě, že stále platí, že pokud jej budete chtít zničit, tak jej zkrátka zničíte, ovšem že by se ohnul jen tak, když jej špatně vložíte do batohu, to by hrozit nemělo. Ostatně, podívejte se sami na následující video, ve kterém se dozvíte, jak to s ohýbáním iPadu vypadá v praxi.