Mapy.cz zavádí další zásadní vylepšení! Usnadní vám orientaci na neznámých místech

Mapy.cz z dílny českého internetového giganta Seznam toho za poslední dobu dostaly poměrně dost nového. Je tomu ostatně jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že si například u restaurací a hospod lze nově zobrazit řadu užitečných štítků, které informují třeba o přijímání platebních karet a tak podobně. Před pár hodinami pak Mapy.cz na svém oficiálním účtu na X oznámily, že do nich míří další velmi užitečné vylepšení. Řeč je konkrétně o přidání fotek z databáze Wikimedia, která vyplní místa, u kterých byla doposud prázdná fotogalerie. Díky tomu si je tak budou moci uživatelé například při plánování výletů či cest daleko lépe představit, což by mělo usnadnit mimo jiné i orientaci poté, co se na daná místa dostanou.

