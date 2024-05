Jak vybrat ochranné sklo pro iPhone

Ochranné sklo pro iPhone je nezbytnou investicí pro každého majitele tohoto populárního smartphonu. Chrání displej před poškrábáním, prasklinami a dalšími poškozeními, která mohou v důsledku nehody snadno nastat.

Na trhu existuje široká škála ochranných skel s různými vlastnostmi a cenami. Jak si vybrat to pravé pro váš iPhone? V tomto článku vám poradíme, na co se při výběru zaměřit.

Typy ochranných skel

Ochranné sklo nemusíte pořizovat jen pro displej vašeho iPhonu. Můžete jím opatřit také záda vašeho jablečného smartphonu nebo dokonce čočky zadního fotoaparátu, které bývají překvapivě náchylné k drobným škrábancům a vrypům.

Kromě těchto základních typů existují i další varianty, například:

Skla s antireflexní úpravou: Redukují odrazy světla na displeji a zlepšují tak komfort při používání telefonu venku.

Redukují odrazy světla na displeji a zlepšují tak komfort při používání telefonu venku. Skla s 3D zakřivením: Dokonale kopírují tvar displeje iPhonu a zajišťují tak plynulé používání bez ostrých hran.

Dokonale kopírují tvar displeje iPhonu a zajišťují tak plynulé používání bez ostrých hran. Skla s privátním filtrem: Omezují úhel pohledu na displej, takže váš telefon nenechají nahlédnout do soukromých informací.

Důležité faktory při výběru

Někomu se to může zdát směšné, ale ve skutečnosti existuje celá řada věcí, které se při výběru ochranného skla pro váš iPhone rozhodně nevyplatí zanedbat.

Při výběru ochranného skla pro iPhone je důležité zvážit následující faktory:

Kompatibilita: Ujistěte se, že sklo je kompatibilní s vaším modelem iPhonu.

Ujistěte se, že sklo je kompatibilní s vaším modelem iPhonu. Tvrdost: Tvrdost skla se měří v stupních Mohsovy stupnice. Čím vyšší číslo, tím tvrdší a odolnější sklo. Doporučuje se sklo s tvrdostí 9H nebo 10H.

Tvrdost skla se měří v stupních Mohsovy stupnice. Čím vyšší číslo, tím tvrdší a odolnější sklo. Doporučuje se sklo s tvrdostí 9H nebo 10H. Tloušťka: Tloušťka skla se obvykle pohybuje mezi 0,26 mm a 0,33 mm. Tenčí skla jsou příjemnější na dotek, ale méně odolná. Silnější skla jsou odolnější, ale mohou zhoršovat citlivost dotykové obrazovky. Některá skla mohou překážet případnému krytu.

Tloušťka skla se obvykle pohybuje mezi 0,26 mm a 0,33 mm. Tenčí skla jsou příjemnější na dotek, ale méně odolná. Silnější skla jsou odolnější, ale mohou zhoršovat citlivost dotykové obrazovky. Některá skla mohou překážet případnému krytu. Materiál: Nejběžnějšími materiály pro ochranná skla jsou tvrzené sklo a plast. Tvrzené sklo je odolnější, ale také dražší. Plastová skla jsou levnější, ale méně odolná.

Nejběžnějšími materiály pro ochranná skla jsou tvrzené sklo a plast. Tvrzené sklo je odolnější, ale také dražší. Plastová skla jsou levnější, ale méně odolná. Funkce: Některá skla nabízí další funkce, jako je antireflexní úprava, 3D zakřivení nebo privátní filtr. Zvažte, které funkce jsou pro vás důležité.

Některá skla nabízí další funkce, jako je antireflexní úprava, 3D zakřivení nebo privátní filtr. Zvažte, které funkce jsou pro vás důležité. Cena: Cena ochranných skel se liší v závislosti na výše uvedených faktorech. Můžete se setkat s cenami od 100 Kč do 1 000 Kč a více.

Fotogalerie iPhone_15_in_hand iPhone 15 Pro 3 iPhone 15 Pro 4 iphone 4s vs iPhone 15 pro 5 iPhone 15 Pro 1 iPhone 15 Pro 8 Vstoupit do galerie

Ochranná skla pro zadní část iPhonu

Kromě ochranných skel pro displej existují i skla pro zadní část iPhonu. Tato skla chrání zadní stranu iPhonu před poškrábáním, otisky prstů a dalšími poškozeními. Při výběru skla pro zadní část iPhonu je důležité zvážit materiál a design. Nejoblíbenějšími materiály jsou tvrzené sklo a plast. Tvrzené sklo je odolnější, ale také dražší. Plastová skla jsou levnější, ale méně odolná. Design skla pro zadní část iPhonu může být průhledný, matný nebo s potiskem. Průhledná skla zachovávají původní vzhled iPhonu, matná skla skrývají drobné škrábance a otisky prstů a skla s potiskem dodávají iPhonu osobitý vzhled.

Výběr správného ochranného skla pro iPhone může být náročný. Existuje mnoho faktorů, které je třeba zvážit, jako je typ skla, tvrdost, tloušťka, materiál, funkce a cena. Doporučujeme vám před nákupem provést průzkum a porovnat různé produkty. Můžete si také přečíst recenze od jiných uživatelů, abyste se dozvěděli o jejich zkušenostech s konkrétními skly. Nezapomeňte, že nejdůležitější je vybrat si sklo, které splňuje vaše potřeby a rozpočet. S trochou úsilí najdete to pravé sklo pro váš iPhone a ochráníte ho tak před poškozením. Kromě výše uvedeného je důležité zmínit, že ochranná skla by se měla pravidelně měnit, a to i v případě, že nejsou viditelně poškozená. Vlivem opotřebení a běžného používání se jejich ochranné vlastnosti snižují.

Nejen ochranná skla na iPhone zakoupíte například zde.