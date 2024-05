Red Bull Showrun Praha: Do hlavního města ČR dorazí již brzy Formule 1!

Formule 1 se vrací do Prahy! Tentokrát se tak stane v rámci akce Red Bull Showrun, která je naplánována na 17. srpen 2024. Tým Red Bull Racing přímo do ulic centra našeho hlavního města přiveze jeden z nejdominantnějších vozů motorsportu, monopost RB7, a poskytne divákům možnost nejen tohle žihadlo vidět, ale hlavně i slyšet! Pro méně znalé rovnou dodáme, že Red Bull RB7 je vůz formule 1 týmu Red Bull Racing nasazený pro rok 2011. Jezdili v něm Němec Sebastian Vettel a Australan Mark Webber. Vettel pak s tímto vozem vyhrál v roce 2011 celý šampionát. Mistrem světa F1 se stal celkem čtyřikrát – konkrétně v roce 2010, 2011, 2012 a 2013. Na trati jsme pak mohli tuto závodní legendu vídat až do roku 2022, byť už v barvách Aston Martinu.

Místo je zatím neznámé

Kde přesně se Red Bull Showrun odehraje zatím Red Bull Racing tají a to jediné, co víme, je tedy to, že se vše odehraje v Praze ve výše zmíněný den – tedy 17. srpna. Zároveň Red Bull na svých oficiálních stránkách informuje o tom, že na akci bude třeba zakoupit vstupenku. Co se pak týče vozů, které se na akci objeví, i ty jsou bohužel zatím – tedy samozřejmě až na monopost RB7 – utajovány, avšak mělo by se jednat o ikonické stroje, které by měly též dokázat zaujmout naplno.

Že je na co se těšit slibuje ostatně i tým Red Bull Racing. „ Když přivezeme celou show do města, je to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé vidí a slyší zblízka, jsou šokováni, jak je rychlý a hlasitý. Na konci show vždy jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze.“ Pokud jste tedy i vy fanoušky rychlých kol a zároveň stáje Red Bull, určitě si sobotu 17. srpna poznačte do svých diářů.

