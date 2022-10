Red Bull Hangar 7 objektivem iPhone 14 Pro

Při cestě do našeho milovaného Tirolska jsme se tentokrát zastavili v Salzburgu, kde se nachází svatyně Red Bullu, takzvaný Hangar 7. Pokud milujete Red Bull stejně jako já, pak už asi víte, co vás čeká. Dietrich Mateschitz si zde vybudoval muzeum, ve kterém najdete nejen skvostné letouny s logy Red Bullu, ale to, co mě lákalo nejvíc, monoposty F1. Nechyběl ani vítězný monopost Maxe Verstappena, se kterým v loňském roce získal titul mistra světa F1. Pojďte se na návštěvu Hangar 7 podívat spolu se mnou objektivem iPhone 14 Pro.

Jako již tradičně u těchto fotoreportů, i tentokrát připomínám, že fotografie nejsou nijak upraveny a nemají za cíl hrát si na nějaká mistrovská díla. Naopak mají za cíl ukázat, jaké fotografie si běžný uživatel může dovézt ze zajímavého místa, když má v ruce iPhone 14 Pro.

