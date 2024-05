Nový Assassin’s Creed Shadows představen! Zahrajete si ho i na Macu

Fanoušci herní série Assassin’s Creed, jásejte! Ubisoft totiž oficiálně odhalil nový díl této herní série nesoucí název Assassin’s Creed: Shadows. Ten se bude dle očekávání odehrávat v Japonsku v éře samurajů a šinobi, což je doba, po které fanoušci této herní série toužili dlouhé roky. Co je však možná ještě zajímavější, tato herní série hlásí po dobrých 14 letech návrat na Macy! V minulosti totiž dostaly podporu macOS jen díly Assassin’s Creed 2 a Assassin’s Creed: Brotherhood z let 2009 a 2010.

Ubisoft láká v tiskové zprávě na nový Assassin’s Creed: Shadows takto:

Prožijte propletené příběhy Naoe, zdatné šinobi asasínky z provincie Iga, a Yasukeho, mocného afrického samuraje z historických legend. Na pozadí bouřlivého pozdního období Sengoku objeví tato pozoruhodná dvojice svůj společný osud, který předznamenává novou éru Japonska. Objevte podmanivý otevřený svět feudálního Japonska, od velkolepých hradních měst a rušných přístavů až po poklidné svatyně a pastýřské krajiny. Prožijte dobrodružství v nepředvídatelném počasí, měnících se ročních obdobích a reaktivních prostředích.

V roli pohotové a mrštné Naoe používejte hluk, světlo a stíny, abyste se vyhnuli odhalení, protože nepřátelé reagují na měnící se okolí. Odlákejte pozornost stráží pomocí kunai, šurikenů a kouřových bomb, infiltrujte nepřátelské základny pomocí háku a parkourových dovedností a vraždte své cíle skrytou čepelí. V roli charismatického samuraje Yasukeho zase zasáhněte své nepřátele s brutální přesností a silou. Využívejte jeho bojově orientované schopnosti k útoku, blokování, parírování a porážení nepřátel. Ovládněte rozsáhlý arzenál zbraní, které máte k dispozici – s katanou, kanabem, lukem, naginatou a dalšími – a osvoboďte Japonsko od jeho utlačovatelů.

Cestujte po světě, prozkoumávejte a zkoumejte okolí, abyste získali důležité informace. Vybudujte si síť špiónů, kteří budou vašima očima a ušima napříč lokacemi, abyste odhalili nové oblasti a ulovili další cíl. Cestou naverbujte několik spojenců s vysoce specializovanými dovednostmi a schopnostmi, kteří vám pomohou splnit vaše mise. Můžete se rozhodnout, zda budete hrát za šinobiho, nebo samuraje. Ovládněte vzájemně se doplňující herní styly dvou plně realizovaných protagonistů a přistupujte k úkolům s tou postavou, kterou preferujete, protože každá z nich má svůj vlastní postup, statistiky, dovednosti a vybavení.

Assassin’s Creed: Shadows vyjde 15. listopadu na konzolích Xbox Series X|S a PlayStation®5, Ubisoft+, Amazon Luna, na PC s Windows prostřednictvím obchodu Ubisoft Store a Epic Games Store a po dlouhých 10 letech i na počítačích Mac s Apple Silicon prostřednictvím obchodu Mac App Store. Do značné míry se tedy jedná o další potvrzení toho, že to Apple myslí s gamingem na Macích vážně a že přechod na čipy Apple Silicon mu v tomto směru mohou výrazně pomoci. Navíc by vůbec nepřekvapilo, kdyby byl později Assassin’s Creed: Shadows oznámen i pro iPhony 15 (Pro) a 16 (Pro), potažmo iPady s čipy M. Cena na konzolích a počítačích je nastavena na 1899 Kč.

