Nové iPady Pro jen tak neohnete! Zde je důvod

Když v roce 2018 představil Apple světu přepracovaný iPad Pro s Face ID, rovnoměrnými rámečky či ostrými hranami, musel se v prvních týdnech po startu prodejů potýkat s kritikou za jejich odolnost. Nové iPady totiž byly poměrně jednoduše ohnutelné, což mnozí youtubeři demonstrovali ve velkém skrze videa, na kterých nové iPady ohýbali na nejrůznější způsoby. Když proto minulý týden Apple světu oznámil, že nová generace iPadů Pro je ještě užší, jeho fanoušci se začali strachovat o to, zda se nezopakuje „ohýbací scénář“ z roku 2018. To by se však podle předních představitelů Applu stát nemělo.

V novém rozhovoru youtubera Aruna Mainiho s viceprezidenty Applu Gregem Joswiakem a Johnem Ternusem totiž vyšlo najevo, že nové iPady Pro disponují speciální vnitřní konstrukcí, která má zlepšit jejich tuhost a tedy i celkovou odolnost. I přes pouhých 5,4 mm tloušťky u 11“ modelu a 5,1 mm tloušťky u 13“ modelu by tak měly jít nové iPady daleko hůř ohnout než předešlá generace. Jak je to možné? Jednak díky přepracovanému vnitřnímu uspořádání komponentů a jednak díky novému „krytu“ (takto tento komponent označil sám Ternus) na základové desce, který zvyšuje celkovou pevnost tabletu a taktéž zlepšuje odvod tepla. A to podle slov Ternuse opravdu obrovským způsobem.

Na to, jak moc se nový „kryt“ na desce Applu povedl, respektive jak moc je jeho použití znát na odolnosti vůči ohnutí a přehřívání bychom se mohli dozvědět teoreticky už ve druhé polovině tohoto týdne. iPady totiž zamíří do prodeje ve středu 15. května s tím, že poté se zcela určitě začnou objevovat v prvních rozebíracích testech.

