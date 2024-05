Nenabíjí se vám AirPods? Těchto 5 tipů by vám mohlo pomoci to napravit

Jak na to?

Vyjměte AirPods z nabíjecího pouzdra a poté je vložte zpět. Při vkládání sluchátek do pouzdra lehce zatlačte, abyste se ujistili, že se správně dotýkají spodní části. Sledujte LED diodu pouzdra. Pokud se rozsvítí, AirPods se nabíjejí. Zkontrolujte také jednotlivá sluchátka. Vložte AirPods do pouzdra postupně. Pokud se LED dioda rozsvítí pouze při vložení jednoho sluchátka, může být problém s druhým sluchátkem.

Vyčistit AirPody

Pro bezproblémové nabíjení AirPods je nutné je zasunout do pouzdra až na doraz. Důvodem je kontaktní plocha na spodní části nožičky AirPodů, která slouží k přenosu energie. Tato plocha, stříbrný prstenec, se musí dotýkat kontaktních bodů uvnitř pouzdra. Znečištěné kontaktní plochy AirPods mohou bránit v nabíjení. V takovém případě je nutné je vyčistit. K tomu postačíhadřík, který můžete v případě nutnosti navlhčit isopropylalkoholem. Při čištění dbejte na to, abyste nepoškodili citlivé komponenty uvnitř sluchátek. Jemně otřete kontaktní plochy hadříkem a ujistěte se, že jsou před vložením do pouzdra zcela suché. Pravidelnou kontrolou a čištěním kontaktních ploch AirPods a jejich pouzdra zajistíte bezproblémové nabíjení a prodloužíte životnost vašich sluchátek.