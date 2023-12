AirPods 4 dorazí již příští rok a přinesou tyto 3 zásadní novinky!

Přestože první a druhá generace sluchátek AirPods byly naprostým prodejním hitem, u třetí generace se Apple prodejně podle dostupných informací trápí. V příštím roce by však rád tuto skutečnost změnil představením 4. generace základního modelu, u které chystá hned tři zásadní novinky a řadu dalších menších upgradů. Informace o nich přinesl před pár hodinami přední Apple reportér Mark Gurman z Bloombergu. Co tedy nového víme?

Gurman do jisté míry potvrdil to, co se šuškalo již v předešlých měsících. AirPods 4 tedy dorazí i dle něj ve dvou variantách, kdy jedna bude levnější a druhá pak dražší. Designově mají oba modely vypadat jako jakýsi hybrid mezi AirPods a AirPods Pro, takže u nich lze očekávat například kratší „nožka“ či jinak tvarovaná hlava. Upgradu se dočká i nabíjecí pouzdro, které nabídne podporu Najít a zřejmě se dočká po vzoru pouzdra pro AirPods Pro 2 i reproduktoru.

Pokud vás pak zajímá, co přesně od sebe bude levnější a dražší model odlišovat, pak je to ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku. To je sice nyní dostupné jen na AirPods Pro a Max, nicméně od příštího roku jej chce Apple dostat taktéž na svá základní sluchátka. Jelikož však ta nebudou disponovat silikonovým špuntem, ale bude se i nadále jednat jen o klasické pecky, bude úroveň jejich ANC o poznání horší než je tomu u AirPods Pro. Obavy z kanibalizace jsou tu tedy zcela zbytečné.

Bohužel, kdy přesně se aktualizovaná sluchátka AirPods světu představí není v tuto chvíli zcela jasné a vzhledem k tomu, co pro ně vše Apple chystá, je obtížné i jen tipovat. V minulosti totiž Apple ukazoval nové AirPods jak skrze tiskové zprávy, tak i na klasických Keynotes, přičemž nyní by byla k odhalení vhodnější spíš právě Keynote. Novinek je přeci jen připraveno poměrně dost a většina z nich skutečně stojí za pozornost. Doufejme tedy, že na novinky nebudeme muset čekat až do září, kdy by je Apple představil spolu s iPhony.