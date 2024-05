Apple má srdce na pravém místě. Pomůže obětem ničivých povodní v Brazílii

Jih Brazílie sužují od minulého týdne silné deště, které způsobily rozsáhlé a bohužel i velmi ničivé povodně, jenž si vyžádaly nejméně 95 obětí. Počet mrtvých bude navíc ještě zcela určitě stoupat, jelikož se nejméně 131 podle vyjádření brazilské vlády ze včerejška pohřešuje a téměř 400 jich je zraněno. Tato přírodní katastrofa samozřejmě neušla ani pozornosti Applu, který vyjádřil ústy svého šéfa Tima Cooka zemi podporu a přislíbil pomoc.

Our hearts go out to those affected by the devastating and tragic floods in Brazil. Apple will be donating to relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024