Home Buttony u iPadů definitivně skončily, stejně tak i Lightning

S příchodem něčeho nového je u Applu neodmyslitelně spjat i odchod něčeho starého a jinak tomu nebylo ani po včerejší Keynote. Zatímco se totiž na Apple Online Storu objevily k objednání nové iPady Air a Pro spolu se zlevněným iPadem 10, zmizel z nich iPad 9 coby poslední mohykán staré iPadovské éry.

iPad 9 byl světu představen 24. září 2021 s tím, že už tehdy bylo všem jasné, že se jedná o poslední iPad „starého formátu“ s Home Buttonem, Lightningem a celkově starým designem s tlustými horními a spodními rámečky či zaoblenými zády. O zhruba rok později, konkrétně 26. října 2022, pak Apple tyto domněnky potvrdil představením iPadu 10 coby nové verze jeho základního iPadu, která už odpovídala designovému jazyku celé této produktové řady. Po vzoru iPadů Pro, Air i mini totiž nabídl iPad 10 design s ostrými hranami, souměrnými rámečky po celé délce, vyčnívajícím fotoaparátem či Touch ID v Power Buttonu.

iPad 9 byl po představení iPadu 10 odsunut do pozice levné oldschoolové vstupenky do světa jablečných tabletů, ve které zůstal vlastně až do včerejšího dne. Po zlevnění iPadu 10 však už nemělo smysl tento model dál udržovat v nabídce, jelikož jeho cena by musela taktéž klesnout, protože by v opačném případě neměl oproti zlevněnému iPadu 10 dostupnému za velmi podobnou cenu, avšak s lepšími specifikacemi i designem, žádnou šanci na úspěch. Loučení s ním je však do jisté míry smutné. Přeci jen, s jeho odchodem opouští nabídku Applu poslední iPad staré éry s Home Buttonem či Lightning portem. A jakmile z ní v budoucnu zmizí i iPhone SE 3, uzavře se nad Home Buttony voda už úplně.