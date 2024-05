Bóbika i „maminko, vy už tady nebudete“: Zavzpomínejte na legendární české reklamy

Zkuste si vybavit některou z českých reklam z poslední doby, která vám utkvěla v paměti. Povedlo se? Která to byla? A označili byste ji za legendární a nezapomenutelnou? A teď si pro změnu zkuste vybavit některou z reklam z 90. let minulého století, případně z přelomu milénia. Která se vám vybavila? Označili byste ji dnes za vtipnou, kultovní, korektní? Devadesátá léta byla v našich končinách v mnoha směrech velmi specifická, a reklamy v tomto směru nebyly žádnou výjimkou. Pojďme si dnes společně zavzpomínat na nezapomenutelné reklamy, které by dnes již na obrazovce jen tak neprošly.

Devadesátá léta přinesla do tehdejšího Československa (později České republiky) dlouho nepoznanou svobodu, které jsme se všichni chopili se svérázností sobě vlastní. Reklamy zde samozřejmě byly i za minulého režimu, do vtipnosti nebo dokonce kontroverznosti měly ale hodně daleko. Já osobně si jen velmi matně vybavuji kresleného Pana Vajíčka, který uváděl blok spotů, nabízejících mléko, bonbony, nebo vybízejících k tomu, abychom jedli jablka, neb jsou zdravá. S příchodem 90. let vtrhly na televizní obrazovky naprosto jiné reklamy. Hýřily barvami, často se v krátkém spotu zvládl odehrát celý dramatický příběh, nechyběla v nich chytlavá hudba ani legendární hlášky, které si většina z nás pamatuje dodnes.

Nahota prodává

S 90. lety je neodmyslitelně spojená téměř všudypřítomná nahota a erotika, ať už v podobě rozmáhajících se sexshopů s kabinkami, erotických veletrhů, pořadů, vysílaných po desáté hodině nebo třeba bizarních výjevů, jakým byla projížďka někdejšího majitele Discolandu Sylvia Ivana Jonáka s polonahými dívkami v kabrioletu po centru Prahy za bílého dne. Erotika a nahota na nás koukala i z reklam. Mysleli jste si, že čokoládu v reklamě nejlépe prodají roztomilé děti nebo kreslené postavičky? Omyl. Na čokoládu Forte lákal mimo jiné pár ňader, deroucích se ze sexy oblečku se zipem. To je maso!

Erotiky, nahoty a kontroverze se nebály ani tiskové reklamy. Filip Zelenka na svém Twitteru nedávno zavzpomínal na tiskovou reklamu na monitor od tehdejšího Alzasoftu. Monitor byl černý, sedmnáctipalcový… invenci kreativců v příslušné reklamě posuďte sami na základě obrázku níže.

Zatímco dnes se v reklamách mluví o sexu ve velmi decentních náznacích (pokud vůbec), reklama na kečup Heinz si v tomto ohledu absolutně žádné servítky nebrala. Stihli jste ji vidět, než byla zakázána? Pokud ne, můžete ji zhlédnout níže. O něco slabším odvarem byla reklama na kečup Otma.

Šovinismus, misogynie, rasismus…

Výše uvedená slova (a související jevy) samozřejmě nejsou v praxi nic hezkého. Když jsme ale v 90. letech a na přelomu milénia sledovaly reklamy, ve kterých ženy neměly zrovna lichotivé role, většina z nás se smála a snad jen málokomu slůvka, uvedená v nadpisu, vytanula na mysli. Co myslíte, prošla by dnes reklama s nafukovací přítelkyní nebo třeba s neodbytnou tchyní, která všemu rozumí nejlépe – včetně natírání plotu?

Když se ale na starší reklamy podíváte podrobněji, nezbyde vám než uznat, že byly vlastně genderově celkem vyvážené, co se týče zesměšňování. Reklamy tehdejšího operátora Oskara si pány braly na paškál poměrně často – ať už to byl nedostatečně vybavený Robert nebo bezejmenný zpěvák (kterému v reklamě propůjčil svůj hlas sklepácký herec Tomáš Hanák), který se neobratným lovesongem vyznává své milované Vladěně.

Bobík a ti další

Jednou z dalších kultovních – a z dnešního pohledu možná kontroverzních – reklam je spot, přezdívaný jako „Bóbika“. Překvapivě malé množství lidí si pamatuje, že měl propagovat portál Centrum.cz, ale věta „Postaráte se mi o Bobíka“ spolu s nezapomenutelným vyústěním celého příběhu utkvěla v paměti snad všem, kteří si tuto reklamu pamatují.

Výše jsme zmínili reklamu na kečup, která nakonec byla „zakázaná“. Postupem času se jako problematické začaly jevit i další reklamy. Níže uvedený spot s malou holčičkou a Fidorkou údajně mohl být vysílán až v pozdních hodinách.

…a jako kontroverzní byl vnímán i spot s polským prodejcem všeho možného:

Parodie

Samostatnou kapitolou jsou pak parodie na kultovní české reklamy. Tyto parodie byly mnohdy snad ještě kontroverznější (a zábavnější) než původní reklamy. Ty nejlegendárnější vznikly v rámci České sody – vzpomínám si například na krvavou parodii na spot „I muži mají své dny“ nebo na legendární Škodu Henlein, případně eurotelácký voice over. Zhlédnutí výběru níže ovšem rozhodně nedoporučujeme slabším povahám.

O reklamách z 90. let a přelomu milénia si každý může myslet, co chce. Rozhodně jim ale nelze upřít to, že se do naší paměti zapsaly opravdu nesmazatelně, a že je díky YouTube dnes umí zpaměti často citovat i ti, kteří je nezažili. V komentářích se s námi můžete podělit o vaše oblíbené reklamy.