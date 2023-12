10 nejzásadnějších reklam v historii Applu od roku 1977 do roku 2000

1977 – První reklama v historii Applu

Vůbec první reklama na Apple se objevila v roce 1977 a ukazovala počítač Apple II, který jak reklama slibovala dokázal nabídnout zábavu pro celou rodinu od učení, přes hraní her nebo kontrolu domácího rozpočtu. Zajímavostí je, že i když to byla první reklama na Apple, nevytvořil ji samotný Apple, ale místní obchod s názvem High Technology Inc. Reklama obsahovala dnes již dávno zakázané podprahové snímky, v tomto případě se jednalo o probleskující fotografie skutečného jablka.

1983 – Ti kteří používají počítače a ti, kteří používají Apple.

V roce 1983 vytvořil Apple reklamu s Kevinem Costnerem, která ve své podstatě myšlenkou započala mnohem pozdější reklamní kampaň I’m a Mac. V této reklamě totiž Apple vůbec poprvé řekl, že brzy budou jen dva druhy lidí, ti kteří používají počítače a ti, kteří používají Apple.

1984 – 1984

Psát cokoli o reklamě 1984 inspirované slavným stejnojmenným románem od Orwella, kteoru režíroval Ridley Scott je asi zbytečné. Reklama o které se do dnes učí ve všech školách zaměřených na marketing se stala jednou z nejslavnějších reklam všech dob. Apple v ní ukázal nejmenovanou hrdinku, která vyčnívá mezi ostatními a je průkopníkem zhroucení se kontroly nad ostatními, je symbolem rebelství, je symbolem Applu.

1988 – Pencil Test

Jaká je jediná společnost na světě, díky které se dokážete zamilovat do tužky? Pixar. A právě s Pixarem se v roce 1988 spojil Apple, aby vytvořil reklamu Pencil Test, která ukazuje příběh jedné tužky a zároveň jen tak mimoděk také možnosti animačního software Apple Macintosh II.

1991 – The Quadra Revolution

Na začátku devadesátých let byly v Americe velice oblíbené reklamy na auta. Skřípějící pneumatiky, vysoká rychlost a prohánění se přes ty nejklikatejší silnice na světě, to bylo to, co diváci milovali sledovat a tak jim to Apple naservíroval. Až na samotném konci videa, u kterého si ze začátku každý myslel, že se jedná o další reklamu na auta zjistíte, že pouze sledujete muže, který se dívá na video na svém Macintoshi.

1992 – Dinosaurs

První reklama, ve které se Apple pustil do svého konkurenta, což je v USA zcela legální praktika. Malý syn chce po tátovi, aby mu pustil CD s dinosaurem. Po pár minutách frustrovaného čekání táta pronese s povzdechem „Ach, načítání CD na Windows“. To syn již nevydrží, vezme CD a jde ke svému kamarádovi s větou, že on má Mac.

1993 – Mac vs Ordinary PC

Udělá víc, sotjí méně – takto jednoduše Apple komentuje porovnání Macu s obyčejným PC. Zatím co ukazuje, co vše a jak rychle dokáže Mac, obyčejné PC ukazuje zkrátka pouze jako zapnutou bednu s monitorem bez toho, aniž by vůbec něco dělalo, zatím co Mac, umí vše, co si jen můžete přát.

1996 – Mission Impossible

V roce 1996 se Apple spojil s filmem Mission: Impossible a poskytl Ethanu Huntovi všechny technologické vychytávky, které ve filmu využívá. Reklama na PowerBook, v níž hraje Tom Cruise jako Hunt je kompilací záběrů z prvního dílu Mission Impossible. Reklama ukazuje, co vše lze s technologiemi Applu dokázat. Opět navíc obsahuje podprahové prostřihy na logo Applu.

1997 – Think Different

Reklama ve které Apple ukázal jedny z největších osobností světa, jako je Dr. Martin Luther King, Albert Einstain nebo Gándhí poprvé zdůrazňuje, že produkty Applu nejsou ty, kterým má být věnována pozornost, jsou zde pro vás, pro to, abyste mohli měnit svět a ony vám v tom pomáhají. Legendární reklama, která vstoupila do historie marketingu měla obrovský úspěch a pokud máte doma všechny plakáty se všemi osobnostmi, které Apple použil, máte doma zhruba milion korun v pár plakátech.

1998 – 10. 3 Steps

V reklamě věnované Imacu G3 vám herec Jeff Goldblum řekne tři kroky, jak se připojit k internetu. Nejprve zapojíte iMac do zásuvky, poté jej připojíte k internetu a poté… vlastně, žádný třetí krok neexistuje. Apple v reklamě ukazuje, jak extrémně snadné je připojit se k internetu a nastavit iMac, který se stal prvním All-in-one počítačem od Applu.