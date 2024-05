To naštve: Apple Pencil Pro nefunguje s iPadem Pro M2, s iPadem Air M2 však ano

Kompatibilita nové Apple Pencil Pro budí rozpaky a není se vůbec čemu divit. Podle webu Applu lze totiž připojit jen k iPadům Air 2024 a Pro 2024, tedy k iPadům osazeným čipy M2 a M4. Háček je však v tom, že čipem M2 disponuje i předposlední generace iPadu Pro, u které se však s kompatibilitou nepočítá – tedy alespoň prozatím. Je sice možné, že vše Apple v dohledné době vyřeší softwarovým updatem, kterým Apple Pencil Pro s iPady Pro (2022) zprovozní, nyní tomu tak však není, za což se na něj valí zřejmě docela oprávněná kritika.

Navíc se nezdá, že by nová Apple Pencil Pro vyžadovala nějaký vyloženě speciální komponent spojený například s čipem. M2 v iPadu Air by totiž měl být dle všeho stejný jako M2 v iPadu Pro, přičemž typově stejný je i displej (Liquid Retina) a řada dalších věcí. Zdá se tedy, že se ze strany Applu jedná vyloženě prodejní rozhodnutí, kdy funkčnost Apple Pencil Pro blokuje softwarově. A je to škoda. Větší kompatibilita by totiž nové Apple Pencil rozhodně slušela.