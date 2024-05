Skvělé aplikace pro iPhone a Mac, které jsou dnes výjimečně zdarma (7. 5. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pomozte RoBeepovi dostat se do středu bludiště v této relaxační průzkumné hře. Je na vás, abyste provedli tajemné roboty různými oblastmi a zároveň vyřešili arkádové hádanky. Každá oblast je jedinečná a ručně vytvořená. Hra SPHAZE je navržena tak, aby ji mohl vzít do ruky, užít si ji a dokončit každý.

MP3 Music Converter – Aisee

Hledáte nástroj pro správu a konverzi hudby na vašem Macu? MP3 Music Converter od Aiseesoft je multifunkční aplikace, která toho nabízí víc, než napovídá její název. Především je to výkonný konvertor audio souborů. Zvládá převody mezi populárními formáty jako MP3, FLAC, WAV, WMA a dalšími, a to rychlostí blesku. Ať už potřebujete převést jednotlivé skladby z MP3 do jiného formátu, nebo extrahovat zvuk z videa do MP3 (například z staženého YouTube videa), MP3 Music Converter si s tím poradí. Program ale umí víc než jen konvertovat. Máte například také možnost editovat délku skladeb, což se hodí třeba při tvorbě vlastních vyzváněcích melodií pro iPhone. MP3 Music Converter je kompatibilní s iTunes a širokou škálou zařízení, od telefonů iPhone a Android po tablety a klasické MP3 přehrávače. Díky tomu budete mít svou hudební knihovnu vždy ve správném formátu a po ruce.

Původní cena: 9,99$

Aplikaci MP3 Music Converter – Aisee stáhnete zde.