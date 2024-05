Sen o vlastním autě stále neskončil? Apple se chce spojit s automobilkou Rivian!

Zdá se, že sen o vlastním automobilu Apple ani poté, co měl zrušit jeho vývoj, stále neopouští. Asijský portál DigiTimes totiž přišel před pár hodinami s extrémně zajímavými informacemi, které se točí kolem toho, že Apple dle jeho zdrojů hledá partnera v oblasti elektromobility, se kterým by se mohl v budoucnu spojit a technologie, které za poslední roky vytvořil, promítnout do jeho vozů. A volba měla padnout na startupovou automobiku Rivian, která způsobila nedávno v USA solidní poprask uvedením nových vozů za přívětivé ceny.

V tuto chvíli je bohužel nejisté, jak přesně by spolupráce Applu s Rivian měla probíhat a jasno není ani v tom, zda by Rivian o spolupráci s Applem vůbec stál. Zatím se totiž má jednat jen o jednostrannou snahu, u které jsou jednání na úplném začátku. Jelikož však za 10 let vývoje vlastního automobilu prakticky 100% vytvořil Apple nepřeberné množství zajímavých a užitečných technologických řešení, dá se předpokládat, že nebudou-li podmínky Applu vyloženě neakceptovatelné, byla by pro Rivian podobná spolupráce velmi zajímavá. Nechme se tedy překvapit, jak nakonec jednání dopadnou.