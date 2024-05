Nový iPad Pro M4 a iPad Air nemají slot na SIM kartu

Apple dnes večer představil hned dvojici nových iPadů a to konkrétně iPad Pro a iPad Air. Oba tyto iPady jsou dostupné jak ve verzi pouze s Wi-Fi, tak i ve verzi Cellular + Wi-Fi, tedy s možností využívat mobilní data pro připojení k internetu. Zatím co předchozí verze nabízely slot pro fyzickou verzi SIM karty, nové verze dnes představených iPadů nemají ani v případě iPad Air ani iPad Pro M4 slot pro SIM kartu. Všechny nové modely se tak spoléhají pouze na eSIM. Ačkoli se to může zdát na první pohled jako malá změna, jedná se o celkem zásadní informaci pro všechny, kteří chtějí přejít na nový iPad a používají doposud fyzickou SIM kartu. Ti musí přejít na eSIM u svého operátora.

