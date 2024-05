Apple začal prodávat nové obaly na iPad

Apple začal bok po boku s novými iPady Air a iPady Pro M4 prodávat také takzvané Smart Folio obaly pro oba zmíněné iPady. Folio obaly jsou k dispozici ve variantách jak pro menší, tak i větší variantu iPadu s tím, že Smart Folio obal na iPad Air s 11″ displejem stojí 2390Kč a je k dispozici v barvách světle fialová, šalvějově zelená, uhlově šedá a denimová. Ve stejných barvách se pak nabízí také Smart Folio obal na 13″ iPad Air a to za cenu 2990Kč. Co se iPad Pro M4 týká, k dispozici je obal pouze ve třech barvách a to v bílé, černé a denimové. Ceny jsou stejné jako u obalů na iPad Air, tedy 2390Kč za menší variantu a 2990Kč za větší. Smart Folio na iPad Air (M2) se dá nastavit do nejrůznějších úhlů – na čtení, sledování videí, psaní nebo videohovory přes FaceTime. Otevřením iPad Air probudí a zavřením uspí. Je tenké a lehké a chrání přední i zadní stranu zařízení.