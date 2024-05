Báječné aplikace pro iPhone a Mac, které jsou dnes výjimečně zdarma (6. 5. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

The Hunt for a Lost Treasure

The Hunt for the Lost Treasure je pokračováním hry The Lost Ship. Na své poslední výpravě použijte mapu objevenou na ztracené lodi a vypátrejte pirátskou zátoku. K tomu musíte vybrat správné cesty, vyřešit hádanky a prohledat staré stavby pouhým klepnutím. Vestavěný systém nápověd vám pomůže, když se zaseknete, a dynamická mapa zajistí, že nebudete jen tak běhat v kruhu.

Fotogalerie #2 The Lost Treasure 1 The Lost Treasure 2 The Lost Treasure 3 The Lost Treasure 4 The Lost Treasure 5 The Lost Treasure 6 The Lost Treasure 7 The Lost Treasure 8 The Lost Treasure 9 Vstoupit do galerie

Původní cena: 3,99$

Hru The Hunt for a Lost Treasure stáhnete zde.