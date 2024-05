Syn migranta ze Sýrie: Jak se změnil Steve Jobs v Banksyho slavné dílo

V roce 2015 se z ničeho nic, tak jak to bývá zvykem, objevila na zdi u tábora migrantů poblíž Calais ve Francii malba nejznámějšího streetartového umělce na světě Banksyho. Bylo to v době, kdy se den co den objevovaly i v českých médiích titulky o kamionistech, kterým se migranti snažili dostat do vleků, aby je převezli do střední Evropy, ideálně do Německa. Malba Banksyho nese název Syn migranta ze Sýrie v originále Son of a migrant from Syria a zobrazuje jednoho z nejznámějších mužů na světě Steva Jobse.

Zakladatel společností Apple, NeXT a také majitel společnosti Pixar, byl totiž jak je známo syn syrského migranta, který se dostal ze Sýrie do USA. Jeden z nejúspěšnějších podnikatelů na světě, muž, který vybudoval impérium v hodnotě miliard dolarů, a ať se to někomu líbí nebo ne, jeho produkty reálně měnily svět, byl totiž jak Banksy svým dílem ukázal, pouhý syn migranta. Banksy tímto dílem ukázal naději všem uprchlíkům, kteří se snaží dostat do Evropy a ukázal jim, že i když jsou nikým, mohou se díky své práci stát nejlepším na světě, stejně jako Steve Jobs. Banksy taktéž na podporu migrantů daroval fondu, který jim staví přístřešky a spravuje tábory, svá díla, aby je mohl prodat a za peníze z prodeje pokračovat ve své práci. Když se bavíme o Banksyho dílech, každé z nich se prodává z miliony dolarů a tak se jednalo o značnou pomoc.

Syn migranta ze Sýrie je součástí několika děl, které souvisí s migrační krizí a které Banksy namaloval. Mezi další patří například variace na obraz od Théodora Géricaulta s názvem The Raft of the Medusa, který zobrazuje migranty na voru plujícím směrem k luxusní jachtě. Son of a migrant from Syria zobrazuje Steva Jobse jak zatímco v jedné ruce drží tašku s jeho osobními věcmi přes rameno, v druhé má původní počítač Macintosh, kterým v podstatě začal komerční úspěch Applu. Zobrazení Steva Jobse je odvozeno od fotografie z roku 2006, kterou pořídil Albert Watson a která byla použita na obálce slavného životopisu Steve Jobs z roku 2011 od Waltera Isaacsona.

Banksy se zcela vyjímečně k tomuto dílu také veřejně vyjádřil, což dělá opravdu jen ve zcela vyjímečných situacích a uvedl: „Často jsme vedeni k přesvědčení, že migrace vyčerpává zdroje země, ale Steve Jobs byl synem syrského migranta. Apple je nejziskovější společnost na světě a platí přes 7 miliard dolarů ročně na daních – a existuje jen proto, že dovolili mladému muži z Homsu žít v jejich zemi.“ Banksy však nebyl první, kdo Steva Jobse spojil s imigranty, tím vůbec prvním byl David Galbraith, technologický designér ze Švýcarska, který zveřejnil v roce 2015 tweet s fotkou Steva Jobse s popiskem Dítě syských migrantů. Biologický otec Steva Jobse byl totiž ze Sýrie, stejně jako jeho biologická matka, kterou však potkal nikoli v Sýrii, ale při studiu ve Wisconsinu. Steve byl však pár měsíců po narození adoptován párem z Kalifornie a podle Waltera Isaacsona se o to, že jeho rodina pochází ze Sýrie příliš nezajímal.

Banksy pomohl migrantům nejen finančně, již zmíněným darem v podobě svých děl, ale kresba Steva Jobse dala tisícům z nich, kteří žili a dodnes žijí v džungli, jak se táboru u Calais přezdívá, naději. Naději na lepší zítřky a naději na to, že mohou něco dosáhnout i z té nejnižší startovní pozice, ze které většina z nich začíná. Bohužel, i když starostka Calais Natascha Bouchartová dala malbu Banksyho ochránit pomocí speciálního skla, aby nedošlo k jejímu poškození, v roce 2016 vandalové toto sklo rozbili a nástěnnou malbu Syn migranta ze Sýrie znehodnotili pomocí vlastních graffiti. Její odkaz však žije dodnes.