Pamatujete si na toto bizarní příslušenství? Apple Watch šly díky němu spárovat s iPadem

Chytré jablečné hodinky Apple Watch letos slaví krásných 10 let od doby svého uvedení. Při této příležitosti se můžeme společně ohlédnout za jednou pozoruhodnou zajímavostí z jejích historie. Někteří si to možná již nepamatují. Každopádně po představení Apple Watch v roce 2014, ale ještě před jejich uvedením do prodeje v roce 2015, Apple poslal do obchodů speciální demo stojánky, které kombinovaly iPad a Apple Watch. Jednalo se o speciálně navržené kusy obou zařízení s vlastním softwarem. Navíc to byl jediný případ, kdy šlo Apple Watch spárovat s iPadem.

Detailní informace o těchto vzácných demo jednotkách získal server MacRumors od AppleDemoYT, který se zabývá sbíráním prototypů. Apple se tehdy opravdu snažil vytvořit jedinečný zážitek pro zákazníky, kteří si mohli Apple Watch vyzkoušet bez nutnosti pomoci ze strany zaměstnance. Tým designéra Jonyho Ivea vymyslel tyto kiosky jako způsob, jak zákazníkům umožnit vyzkoušet si Apple Watch na vlastní kůži. Jednalo se o spojený celek z upraveného iPadu mini 2, na kterém běžel operační systém iOS 8.2 a původních Apple Watch s watchOS 1.0. iPad mini 2, použitý pro účely stojánku, měl odstraněné některé komponenty, jako je kamera, mikrofon a reproduktory. Jeho tělo bylo navíc integrováno do samotného stojánku. Také Apple Watch prošly úpravou.

Fotogalerie iPad Apple Watch demo 2014 1 iPad Apple Watch demo 2014 2 iPad Apple Watch demo 2014 3 iPad Apple Watch demo 2014 4 iPad Apple Watch demo 2014 5 Vstoupit do galerie

Mimo jiné měly drážku pro kabelové připojení k diagnostickému portu, otvory pro uchycení k demo jednotce a speciální kratší sportovní pásek. Pro spárování Apple Watch s iPadem se používalo kabelové propojení. Lightning kabel připojený k diagnostickému portu Apple Watch vedl k převodníku uvnitř iPadu, což umožňovalo komunikaci a nabíjení hodinek. K propojení a ovládání sloužila speciální aplikace s názvem Apple Watch Demo. Samotná aplikace však vyžadovala připojení k serveru Apple, který je už dávno mimo provoz. Proto jediný způsob, jak zjistit, jak celé nastavení fungovalo, je přes demo jednotku, která byla spárována v roce 2014 a od té doby nebyla resetována. Na funkční jednotce iPad zrcadlí obsah Apple Watch, včetně animací přechodů a zobrazuje tipy na funkce hodinek. Toto propojení můžete vidět na videu od AppleDemoYT.

Upravený iPad mini nebyl jen jediným modelem schopným se spojit s Apple Watch, ale také jediným iPadem, který se dal nabíjet pomocí technologie MagSafe 2, původně určené pro Macy. MagSafe konektor sloužil k nabíjení iPadu, Apple Watch i náhradních baterií uvnitř iPadu. K dispozici byl sice i Lightning port, ale podle dokumentace Apple měl sloužit pouze pro přenos dat. Apple ukončil používání těchto demo jednotek v roce 2016 kvůli problémům. Aktualizace iPadu nebo Apple Watch totiž mohly smazat demo obsah a čelní sklo bylo kvůli designu stojánku náchylné k prasknutí. Neustálé nabíjení rychle degradovalo baterie a jednotky často trpěly přehříváním a výpadky. Další potíže způsobovalo samotné párování a synchronizace, což vedlo Apple v roce 2015 k úpravě interaktivní části demo funkce. Po této změně iPad sice zobrazoval informace o Apple Watch, ale již nezrcadlil jejich obsah. Vyřazené demo jednotky měly být zničeny, takže objevit dnes jeden z nich, který je stále funkční a v dobrém stavu, je vzácností. Stojánek s kombinací iPadu a Apple Watch představuje jedno z nejpokročilejších a nejzajímavějších zařízení, které Apple v té době vytvořil, a nabízí nostalgický pohled na debut Apple Watch.