Na iPady se vrací Fortnite!

Milovníci oblíbené videohry Fortnite, máme pro vás vynikající zprávu. Poté, co hra před lety zmizela z App Store na iPhonech a iPadech poté, co vývojářské studio Epic Games záměrně porušilo podmínky Applu ohledně obchodu s aplikacemi, totiž nyní hlásí Fortnite velký jablečný návrat. Díky zákonu o digitálních trzích jej totiž Epic Games nejprve dostane skrze připravovaný alternativní obchod s aplikacemi na iPhony a poté stejným způsobem i na iPady.

Že Epic Games chystá návrat Fortnite na iPhony víme již pěkných pár měsíců díky oficiálnímu oznámení společnosti poté, co Apple zprovoznil v iOS na území Evropské unie podporu alternativních obchodů s aplikacemi. Návrat hry na iPady sice v té době ještě nebyl možný, nicméně vzhledem k tomu že Evropská komise nedávno rozhodla o tom, že stejné podmínky, které nyní platí pro iOS, budou zhruba do půl roku platit i pro iPady, mohl Epic oznámit, že Fortnite dorazí tím pádem i na iPady.

Jak na iPadech, tak iPhonech bude distribuován přes připravovaný Epic Games Store, ve kterém by mělo být kromě Fortnite k dispozici i mnoho dalších her, které nebudou vázané na platební systém Applu ani na jeho schvalování. Pro vývojáře se tedy bude ve výsledku jednat o skvělou možnost, jak hry na iPhony dostat bez nadměrné kontroly, přičemž pro hráče se zase jedná o skvělou zprávu skrz to, že jim budou k dispozici hry, které by doposud sítem App Store neprošly. O to zajímavější bude sledovat, zda se Fortnite na Apple produktech podaří získat stejnou popularitu, které se těšil před svým smazáním z App Store.