Cybertruck míří do Česka!

Pokud patříte mezi fanoušky elektromobily a zejména pak té z dílny Tesly, zbystřete. V rámci akce Cybertruck Odyssey, kterou Tesla oficiálně pořádá, se totiž bude možné na více než 100 zastávkách v Evropě právě na Cybertruck podívat. A super je, že jednou z těchto zastávek je i Česká republika, konkrétně pak showroom v Praze – Průhonicích.

V Praze bude oficiálně Cybertruck k vidění od 5. do 8. června s tím, že pokud to máte do Prahy daleko například proto, že bydlíte na jihu Moravy, na Cybertruck můžete od 23. května do 25. května mrknout ve Vídni. Severomoravští fanoušci Tesly zase můžou vyrazit na výlet do Varšavy, ve které se Cybertruck zastaví od 19. do 22. června. Kompletní seznam evropských zastávek Cybertrucku pak naleznete zde. Je jich opravdu spoustu a hlavně jsou i na místech, která jsou turisticky hojně navštěvovaná, takže je dost dobře možné, že nějaký svůj výlet do zahraničí zvládnete právě s obhlídkou Cybertrucku spojit. Bohužel, kvůli evropské legislativě je alespoň zatím vyloučeno, že by se zde mohl začít Cybertruck v podobě, ve které jej nyní známe, prodávat.