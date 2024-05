Assassin’s Creed: Mirage má konečně na iPhonech datum vydání!

Pří loňském představení iPhonů 15 Pro se Apple pochlubil tím, že díky jejich výkonnému čipsetu dokáží tyto telefony rozjet i ty nejnáročnější hry současnosti. Konkrétně pak jmenoval například dva díly z herní série Resident Evil, dále pak Death Stranding či nejnovější díl Assassin’s Creed s podtitulem Mirage. A zatímco oba Resident Evily a Death Stranding již na iPhony dorazil, na Assassin’s Creed svět stále čeká a doposud nevěděl, jak dlouho na něj ještě čekat bude muset. To se však nyní konečně mění. Vývojáři z Ubisoftu totiž konečně oficiálně oznámili, kdy Assassin’s Creed Mirage na iPhony a další Apple produkty dorazí.

Do svých diářů si zapište do kalendáře datum 6. června. Právě v tento den totiž na iPhony 15 Pro a iPady s čipy M1 a novějšími nejnovější Assassin’s Creed dorazí. Prvních 90 minut hry bude zdarma s tím, že odemčení plné hry po uplynutí této doby vyjde na 49,99 dolarů, tedy asi 1199 Kč při zaokrouhlování Applu. Právě cenovka by však mohla být pro úspěch hry problém. Na konzole totiž není problém tento titul sehnat i za necelých 600 Kč. Graficky se přitom bude jednat o podstatně lepší zážitek, tedy minimálně soudě dle Resident Evil her a Death Stranding, u kterých si uživatelé stěžovali při bližším zkoumání na poměrně výrazný grafický downgrade. Na druhou stranu, za 90 minut hraní zdarma si každý zcela určitě obrázek o tom, jak na tom vlastně titul je, udělá.

V App Store popisuje Ubisoft svou hru slovy: „Ve hře Assassin’s Creed® Mirage jste Basim, mazaný pouliční zloděj s nočními můrami, který hledá odpovědi a spravedlnost. Po činu smrtící odplaty Basim prchá z Bagdádu a přidává se k prastaré organizaci – Skrytým. Jak se učí jejich tajemným rituálům a mocným zásadám, zdokonaluje své jedinečné schopnosti, objevuje svou pravou povahu a poznává nové vyznání – které změní jeho osud tak, jak si nikdy nedokázal představit.“ Obecně je pak díl Mirage považován za návrat ke kořenům této herní série, který však ne každému tak úplně „sednul“. Někteří hráči totiž kritizují jeho příběh i celkovou délku hry a poukazují na to, že se mělo jednat jen o DLC pro AC Valhalla. Pokud ale máte herní sérii Assassin’s Creed rádi, bude Mirage bezesporu tím nejlepším, co jste si mohli doposud tématicky na iPhonech zahrát.