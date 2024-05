Recenze Swissten Waterproof: Příslušenství jako dělané pro dobrodruhy

Máte smysl pro dobrodružství? Pokud jste vášnivý vodák či rybář, jistě se hodí mít po ruce nějaké zavazadlo, které si ví rady vodou. Ačkoli se to může zdát k nevíře, toto příslušenství má ve své nabídce i Swissten. Jestliže se tedy chystáte na nějakou z výše uvedených činností, měli byste zbystřit. Swissten Waterproof je vodotěsné pouzdro, které ochrání před vodou a vlhkem nejen váš iPhone, ale i spoustu dalších věcí.

Obsah balení a vlastnosti

Jelikož se v tomto případě jedná o bag s objemem 10 litrů, je balení poměrně veliké. Nicméně v něm nenaleznete nic, co by stálo za delší povídání. Kromě bagu se v balení nachází rovněž popruh, díky kterému jej můžete přehodit přes rameno. Jak vás asi napadne, bag je vyroben z pryže a celý produkt se chlubí certifikací IP 67. Bez problému tedy můžete při toulkách, při kterých se můžete dostat do kontaktu s vodou, dát do bagu peněženku, klíče či třeba náhradní svačinu a oblečení. Můžete se spolehnout, že voda obsahu neublíží. Plusem je, že uvnitř bagu se nachází průhledná kapsa na váš smartphone, který navíc můžete ovládat, i když je bag zavřený.

Resumé

Pokud něco podobného potřebujete, bude se vám produkt Swissten Waterproof jistě hodit. Já se musím přiznat, že nejsem úplně cílovou skupinou. Nicméně kdybych měl vyrazit někam, kde bych věděl, že rozhodně přijdu do kontaktu s vodou, sáhl bych po tomto příslušenství. Je ale třeba si přiznat, že tento produkt není pro každého. Jeho cena je 449 korun.

