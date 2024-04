Levnější Vision Pro možná nikdy nedorazí! Apple neví, jak na to

Headsetu Vision Pro stojí v cestě dva zásadní problémy. Tím prvním je cena a tím druhým pak fakt, že uživatelé vlastně příliš neví, co s ním z dlouhodobého hlediska dělat, jelikož na něm zatím není příliš mnoho aplikací, které by stály za to. Háček je však v tom, že dokud nebude headset rozšířen ve větší míře mezi uživatele, pro vývojáře nebude dávat příliš velký smysl pro něj vytvářet zajímavé aplikace, které uživatele zabaví, čímž se Apple dostává do bludného kruhu. Z toho by mu sice mohla částečně pomoci nižší cenovka u headsetu, která by přiměla větší množství lidí k jeho koupi i přesto, že vlastně moc neví, co s ním, zde je však bohužel další zádrhel – Apple neví, jak na to.

Ještě před představením Vision Pro se objevovaly ve světě zprávy o tom, že by Apple rád po jeho boku začal časem prodávat jeho levnější, technicky méně zajímavou verzi, díky které by si mohli AR/VR zážitek užít i jablíčkáři, kterým se nechce za headset platit 3500 dolarů či více. Právě vývoj levnější verze headsetu je však dle všeho velkým problémem. Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž nyní přišly s tím, že Apple sice i nadále usiluje o uvedení této „odlehčené“ verze headsetu, avšak začíná být neklidný z toho, že neví, jak přesně cenu headsetu snížit – respektive, kde provést potřebný downgrade, který by umožnil snížit cenu. Je proto otázkou, zda se vůbec levnější Vision Pro podaří vytvořit a pokud ano, tak kdy. Jeho vývoj či minimálně vývoj pomyslné finální verze totiž zatím evidentně nezačal.