Herní revoluce na iPadech je za dveřmi! Je však jiná, než byste čekali

Jedna z nejzajímavějších aplikací pro iPhony posledních dní si klestí cestu na iPady! Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o emulátoru retro her Delta, který ve výsledku otevírá dveře nové éře gamingu na iPadech. Jedná se totiž o univerzální emulátor simulující prostřední herních konzolí jako NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy a Game Boy Advance, který funguje i s populárními herními ovladači a nabízí celou řadu funkcí, včetně cheatů, ukládání pozic, záloh, synchronizace a dalšího. Oproti ostatním emulátorům, které se v poslední době objevily, je pak Delta suverénně nejpropracovanější a nabízí více funkcí. Více se o Deltě dočtete v našem dalším článku.

Vcelku zajímavé je pak to, že zatímco Deltu pro iOS si v Evropské unii nestáhnete z klasického App Store, ale jen z alternativního obchodu s aplikacemi AltStore, v případě Delty pro iPadOS bychom se měli dočkat klasického umístění do App Store. Ostatně, tomu se vývojáři nikterak nevyhýbají. Vždyť jen v EU svůj emulátor distribuují mimo oficiální obchod Applu ve snaze nemuset řešit jakákoliv pravidla App Store, kterým by jim mohl Apple hypoteticky svázat ruce. Bohužel, kdy přesně se vydání dočkáme není zatím jasné, avšak alespoň podle zveřejněného videa se máme rozhodně na co těšit.