Siri nebyla nedílnou součástí iPhonů vždy. Takto ji Apple před 14 lety koupil

Dnes je Siri nedílnou součástí ekosystému společnosti Apple – milovanou a proklínanou zároveň. Siri nebyla vyvinuta Applem od samotného počátku – jednalo se původně o akvizici, kterou cupertinská společnost provedla v roce 2010. Tehdy asi ještě nikdo netušil, k čemu tato akvizice povede a co bude následovat. Pojďme si nyní tento den připomenout.

Přesné detaily akvizice zůstaly tajemstvím. Apple o částce mlčel a investoři Siri si pochvalovali pouze úspěšný výstup z projektu. Zdroje blízké transakci však hovoří o částce mezi 150 a 250 miliony dolarů, s nejsilnějším odhadem „více než 200 milionů“. Pro investory Siri to byl neuvěřitelný úspěch, z původních 24 milionů dolarů investovaných do startupu se stal minimálně osminásobný zisk. Proč ale Apple zaplatil tolik za společnost s aplikací pro iPhone, která měla tehdy jen čtvrt milionu stažení? Na první pohled to nedávalo smysl. Klíčem ovšem nebyla samotná aplikace, nýbrž vstupenka do světa mobilního vyhledávání. V době dominance Googlu se taková akvizice mohla ukázat jako geniální tah.

Už delší dobu se totiž šířily spekulace o tom, že Apple chce vybudovat vlastní vyhledávač. Siri však nebyla klasickým vyhledávačem. Zaměřovala se na konkrétní úkony a propojení s desítkami webových služeb – od objednání taxíku po rezervace v restauraci. „Není to jen vyhledávač, je to spíš nástroj pro realizaci,“ vysvětloval tehdy Norman Winarsky, jeden z členů správní rady Siri. Kromě samotné technologie Siri získal Apple také její talentovaný tým inženýrů, který mohl pomoci s dalším rozvojem mobilního vyhledávání. Samotné hlasové rozhraní bylo navíc pro mobilní zařízení jako stvořené. Uživatelé nemuseli nic psát, stačilo klást otázky a Siri nejen hledala odpovědi, ale rovnou prováděla požadované akce.

Google sice na poli hlasového vyhledávání na mobilech také podnikal jisté kroky, ale jeho technologie se zaměřovala pouze na samotné vyhledávání. Siri šla dál, snažila se pochopit záměr uživatele a na základě toho aktivovat relevantní webové služby. Ačkoliv finální podoba integrace Siri do ekosystému Applu byla v době akvizice v roce 2010 nejasná, jedno bylo jisté: společnost brala vývoj svého ekosystému opravdu vážně. Samotné oficiální uvedení Siri coby součásti iPhonu 4S vzbudilo velké nadšení i naděje. První reklamy na Siri slibovaly lepší svět, ve kterém bude nová jablečná asistentka doslova všehoschopná.

Postupem času si ale uživatelé začali stěžovat na to, že Siri zaostává. Kritice podléhala nedostatečná podpora některých jazyků, nedotažená integrace s chytrou domácností, některými aplikacemi třetích stran, nebo třeba schopnost „naslouchání“, která také podle některých uživatelů značně pokulhávala za konkurencí. Apple letos přislíbil, že co se týče Siri v iOS 18, mohli bychom se na letošní WWDC dozvědět opravdu zajímavé věci. Nechme se tedy překvapit.