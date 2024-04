Kalkulačka pro iPad, AI čipy od Applu a HomePod s dotykovým displejem

Zdánlivě banální a samozřejmá záležitost, jako je nativní kalkulačka, je zjevně v případě společnosti Apple problém, pokud jde o iPad. Uživatelé po ní marně volají již léta, nyní to ale vypadá, že by se konečně mohla v operačním systému iPadOS objevit. Kromě vytoužené Kalkulačky bude v dnešním souhrnu řeč o budoucím HomePodu a AI čipech pro servery.

Kalkulačka pro iPad?

Apple podle zdrojů obeznámených s problematikou konečně plánuje vydat aplikaci Kalkulačka pro iPad, a to po více než 14 letech od uvedení tohoto zařízení na trh. iPadOS 18 bude obsahovat vestavěnou aplikaci Kalkulačka pro všechny modely iPadů, které jsou kompatibilní s aktualizací softwaru. Ta by měla být představena během úvodní keynote na letošní konferenci WWDC pro vývojáře, která se bude konat 10. června.

Server AppleInsider minulý týden uvedl, že macOS 15 nabídne přepracovanou aplikaci Kalkulačka s možností změny velikosti okna, integrací s aplikací Poznámky, postranním panelem, který seznam posledních výpočtů a dalšími funkcemi. Web MacRumors přišel v průběhu týdne se zprávou o tom, že je možné, že aktualizovaná aplikace pro Mac bude vycházet z nové aplikace pro iPad. Absence oficiální aplikace Kalkulačka na iPadu je na sociálních sítích dlouhodobě terčem vtípků, protože se jedná o základní nástroj. Uživatelé iPadů se zatím musejí spolehnout na kalkulačky třetích stran z App Storu. V červnu 2020 šéf oddělení softwarového inženýrství společnosti Apple Craig Federighi řekl technologickému recenzentovi Marquesi Brownleeovi, že společnost prostě „dosud nepřišla“ s „vynikající“ aplikací pro kalkulačku na iPad. „Ten den možná přijde,“ dodal.

První beta verze iPadOS 18 by měla být vydána ihned po keynote WWDC a finální aktualizace by měla být široce dostupná v září.

Únik naznačuje HomePod s dotykovým displejem

Apple údajně pracuje na novém HomePodu s dotykovým LCD displejem na horní straně. Už dříve na internetu kolovaly snímky tohoto nevydaného zařízení a nyní sběratel Apple produktů Kosutami přichází s dalším snímkem, který odhaluje jinou část jednoho z těchto prototypů s displejem. Kosutami na svém příspěvku na sociální síti X zveřejnil snímek komponenty displeje z dosud nevydaného HomePodu. Ta obsahuje velké zakřivené sklo, které pokrývá téměř celou horní plochu reproduktoru. Tato součástka odpovídá dříve uniklému prototypu HomePodu se zakřiveným LCD displejem. Naproti tomu současný HomePod má plochou dotykovou plochu s více LED diodami, které zobrazují barevné kombinace.

Zvěsti o tom, že Apple uvažuje o HomePodu s displejem, kolují už delší dobu. Podle dřívějších informací společnost Apple interně pracuje na mnoha prototypech HomePodu s displejem, včetně jednoho, který vypadá podobně jako Amazon Echo Show. Ten, který se objevil ve zmíněném úniku, by však byl méně ambiciózní a na horní straně by měl pouze displej pro zobrazení základních informací. Displej by podle dostupných zpráv mohl zobrazovat základní informace o přehrávaných médiích v aplikacích jako Apple Music a Apple Podcasts. Na displeji HomePodu by se mohly zobrazovat také důležité oznámení, například možnost pro uživatele zvednout telefonní hovory a odpovídat na zprávy. Současně kód nalezený v tvOS 17.4 potvrzuje existenci pokročilejšího prototypu HomePodu, který má displej o velikosti iPadu mini 6. Mark Gurman z agentury Bloomberg také uvedl, že Apple pracuje na HomePodech s displejem, nicméně uvedení na trh v roce 2024 je podle něj nepravděpodobné.

Apple vyvíjí vlastní čipy pro AI servery

Společnost Apple údajně vyvíjí vlastníčip s AI určený do serverů. Výroba by se měla rozběhnout ve velkém ve druhé polovině roku 2025 a využívat bude pokročilého 3nm výrobního procesu společnosti TSMC. Podle příspěvku uživatele Phone Chip Expert na sociální síti Weibo má údajně společnost Apple ambiciózní plány na navržení vlastního procesoru pro umělou inteligenci určeného do serverů. Uživatel, který se chlubí 25letou zkušeností v oboru integrovaných obvodů včetně práce na procesorech Intel Pentium, naznačuje, že tento procesor bude vyrobený právě pomocí 3nm technologie společnosti TSMC.

TSMC je pro Apple klíčovým partnerem a vyrábí všechny jeho vlastní čipy. 3nm technologie této společnosti patří mezi nejvyspělejší dostupné výrobní procesy v oblasti polovodičů a oproti předchozím 5nm a 7nm technologiím nabízí výrazné zlepšení výkonu a energetické účinnosti. Tento krok Applu směrem k vývoji specializovaného procesoru pro umělou inteligenci na serverech odráží jeho probíhající strategii vertikální integrace dodavatelského řetězce. Návrhem vlastních serverových čipů může Apple přizpůsobit hardware specificky svým softwarovým potřebám, což potenciálně povede k výkonnějším a efektivnějším technologiím.

Vlastní procesory s umělou inteligencí by mohl Apple využít ke zlepšení výkonu svých datových center a budoucích nástrojů s umělou inteligencí, které spoléhají na cloud. Přestože se Apple údajně zaměřuje na zpracování přímo v zařízení u mnoha svých nadcházejících nástrojů s umělou inteligencí, je nevyhnutelné, že některé operace budou muset probíhat v cloudu. Do doby, než bude možné tento vlastní procesor integrovat do provozních serverů na konci roku 2025, by měla být nová strategie Applu v oblasti umělé inteligence již v plném proudu. Uživatel na Weibo má na svém kontě řadu dřívějších přesných tvrzení, včetně toho, že iPhone 7 bude voděodolný a že standardní modely iPhone 14 budou nadále používat čip A15 Bionic, zatímco pokročilejší čip A16 bude exkluzivní pro modely iPhone 14 Pro. Tyto předpovědi byly později potvrzeny z mnoha důvěryhodných zdrojů a při uvedení produktů na trh se ukázaly jako správné.