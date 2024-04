Apple chystá svůj první soundbar! A nemusí být jen o zvuku

Budoucnost HomePodů je dost možná v prvotřídním ozvučení domácích televizorů. Naznačuje to alespoň čerstvě zveřejněný patent, který si Apple před nedávnem zaregistroval u příslušných úřadů v USA. Ten totiž hovoří o novém systému audio reproduktorů s „ozdobným designem“, z jehož nákresu je více než jasné, že se designově jedná o víceméně klasický soundbar.

Za poslední roky jsme si již zvykli na to, že jsou patentové přihlášky Applu velmi stručné. Tato přihláška však ve své stručnosti valnou většinu dosavadních patentů překonává. Kromě několika nákresů v ní totiž stojí jen fráze „ozdobný design pr osystém audio reproduktorů, jak je ukázán a popsán“. Na obrázku je pak zřetelně vidět oválný reproduktor se síťovanou přední stranou, který je designově poměrně blízký právě HomePodům. V jeho středu je pak kruhový prvek, ve kterém by se mohl skrývat buď jednoduchý displej signalizující například aktivní Siri, nebo webkamera pro videohovory. Právě ty totiž začaly Apple TV, se kterými by se soundbar zcela určitě primárně propojoval, před časem podporovat.

Čistě teoreticky by pak klidně mohlo být celé zařízení přepracovanou Apple TV zkombinovanou s HomePodem. Právě o podobném produktu se ostatně v předešlých měsících poměrně intenzivně hovořilo a tak by nikoho příliš nepřekvapilo, kdyby se jednalo právě o tento produkt. To však bohužel nebude možné potvrdit až do chvíle, kdy jej představí samotný Apple.