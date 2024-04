Je AirTag voděodolný? A co dělat, když jej náhodou utopíte

AirTag je šikovný lokalizační přívěsek z dílny společnosti Apple, který dokáže sledovat vaše cenné předměty. Řadu uživatelů zajímá, zda jsou AirTagy voděodolné, a pokud ano, do jaké míry. V tomto článku se podíváme na to, jak je na tom AirTag s voděodolností a co udělat, když jej omylem namočíte o něco více.

Jak je to tedy s vodotěsností AirTagů? AirTagy od Applu nejsou vodotěsné, spíše jsou voděodolné. Stojí za to vědět, že žádný produkt Apple, ať už jde o iPhone nebo hodinky Apple Watch, není zcela vodotěsný. Všechna tato zařízení jsou voděodolná. Pokud jde o AirTagy, mají stupeň krytí IP67, což je stejný stupeň voděodolnosti jako třeba u iPhonu SE. Díky tomuto hodnocení je zařízení AirTag vysoce odolné vůči poškození vodou.

Stupeň krytí IP67 je dostačující při každodenním používání, kdy může dojít k vystavení vodě. Zařízení AirTag tedy snese decentní polití, postříkání a další podobné zásahy vodou. Protože však zařízení AirTag není zcela vodotěsné, odolá vodě pouze do určité míry.

Stupeň krytí IP označuje úroveň ochrany, kterou elektronické zařízení skýtá. Obsahuje dvě různé části – slovo IP následované dvěma číslicemi. První číslice označuje ochranu proti pevným cizím předmětům a je hodnocena na stupnici od 0 (žádná ochrana proti prachu) do 6 (nejvyšší ochrana). Druhá číslice označuje ochranu proti kapalinám a hodnotí se na stupnici od 0 (žádná ochrana proti vodě) do 9 (nejvyšší ochrana). Se stupněm krytí IP67 má zařízení AirTag dobrou odolnost proti vodě.

Podle společnosti Apple dokáže AirTag přežít ponoření až do hloubky 3,3 metru nebo po dobu až 30 minut. Pokud tedy AirTag používáte venku za mírného deště nebo jste si ho omylem vzali do sprchy, nemusíte se ničeho obávat. Také pokud jste AirTag omylem upustili pod vodu, nemělo by dojít k jeho trvalému poškození. Nicméně pokud jsou AirTagy vodě vystaveny delší dobu, nejsou řádně zavřené nebo jsou již poškozené každodenním opotřebením, mohou ztratit svou voděodolnost.

Přestane AirTag fungovat, pokud navlhne?

Přívěsky AirTag mohou obvykle v pořádku fungovat, i když jsou ponořeny v mělké vodě po dobu až 30 minut. Pokud jste tedy svému milovanému domácímu mazlíčkovi nasadili sledovací zařízení, můžete čistě teoreticky nechat svého psa plavat s AirTagem, přičemž je třeba mít na paměti hloubkové a časové omezení. Pokud je AirTag pod vodou, může se snížit síla jeho signálu a sledovací zařízení nemusí správně fungovat. To může ztížit sledování polohy vašeho zařízení AirTag. Mějte na paměti, že pokud je AirTag delší dobu vystaven vodě, může přestat fungovat. V praxi je tedy dobré ponoření vůbec nepokoušet.

Jak vysušit AirTag

Aby nedošlo k poškození zařízení AirTagu vodou, měli byste se ideálně vyvarovat jeho namočení. Pokud se tak však náhodou stane, musíte zařízení AirTag řádně vysušit. Jak na to?