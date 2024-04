Na iPady míří jedna z nejvymodlenějších aplikací všech dob!

Peklo znovu zamrzne, letos navíc již poněkolikáté. Poté, co Apple nedávno povolil na iPhonech v EU instalaci aplikací z alternativních obchodů a webu, totiž z jeho strany přichází další krok, který by zřejmě nikdo nečekal. Tvrdí to alespoň zdroje portálů MacRumors a AppleInsider, které mají mít přístup k raným verzím iPadOS 18 a dalších systémů. Právě s iPady přitom celé „zamrzání“ souvisí.

Zdroje výše zmíněných portálů přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že součástí iPadOS 18, který Apple světu představí v červnu na vývojářské konferenci WWDC, bude vůbec poprvé v jeho historii nativní aplikace Kalkulačka. Ano, čtete správně. Skutečně až nyní dodá Apple v nativní formě kalkulačku, která je přitom u iPhonů, Maců a dokonce i Apple Watch dlouhodobým standardem. V případě iPadů však Apple neviděl pro její implementaci dlouhé roky smysl a tak se museli jablíčkáři spoléhat na řešení třetích stran dostupná v App Store. Tomu ale bude nyní konec.

Ačkoliv žádné větší podrobnosti o nativní aplikaci Kalkulačka pro iPady zatím k dispozici nejsou, nedávno jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má Apple v plánu v nových systémech lépe napojit aplikaci Kalkulačka na Poznámky. Je proto možné, že právě tato hlubší integrace nakonec Apple přiměla k tomu, aby kalkulačku na iPady dodal a tím zajistil jejich majitelům pohodlnější využívání nových funkcí.