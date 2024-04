Meta vytáhla v headsetové válce s Apple Vision Pro další eso z rukávu! Může být zlomové

Prakticky od představení Vision Pro se snaží konkurenční Meta svět přesvědčit o tom, že řešení Applu je předražené a přitom prakticky stejně využitelné jako headsety Quest 3 či Pro. Na intenzitě pak tato „přesvědčovací kampaň“ nabrala poté, co začal Apple svůj Vision Pro prodávat. Krátce poté totiž zveřejnil šéf Mety Mark Zuckerberg videa, ve kterých sebevědomě tvrdil, že Quest 3 za několikanásobně nižší cenu je pro valnou většinu uživatelů vlastně mnohem lepším řešením a že směr, kterým se Apple vydal, není správný. A ač jsme si tehdy mohli o těchto prohlášeních myslet svoje, po čerstvém oznámení zásadní novinky ze strany Mety se rázem jeví Zuckerbergova slova o nesprávném směru jako vcelku smysluplná.

Zuckerberg v kritice Vision Pro a Applu narážel mimo jiné na to, že se Apple rozhodl stejně jako u svých veškerých ostatních produktů jít cestou uzavřeného systému a spoléhání na vlastní ekosystém, což je pro uživatele do jisté míry omezující. Právě rozmach Vision Pro coby zcela nového produktu by tak mohl být právě nutností navázat jej na zbytek ekosystému velký problém.

A jak se nyní ukazuje, Metě netrvalo dlouho, aby Zuckerbergova slova de facto přetavila v činy a AR/VR svět se pokusila získat svou vizí. Konkrétně společnost oznámila uvolnění operačního systému Meta Horizon OS, který běží právě v headsetech Quest, pro výrobce hardwaru třetích stran. Ti jej tak budou moci nově do svých headsetů nasadit coby operační systém, čímž si jednak usnadní práci po softwarové stránce a jednak nebudou muset řešit otázku jakéhosi ekosystému, protože svým headsetem vkročí do již existujícího světa plného aplikací, uživatelů a možností. Pokud tedy na tuto možnost výrobci hardwaru uslyší, rozmach Meta Horizon OS coby pomyslného světa AR/VR může být opravdu velký.

Navíc se zdá, že výrobcům je tento zajímavý krok Mety vskutku po chuti. V tiskové zprávě, kterou Meta oznámila novinku, totiž prozradila, že v současnosti již několik předních společností na vlastních headsetech s operačním systémem Meta Horizon OS pracuje a v dohledné době je uvede na trh. Počítá se například s Asusem, Lenovo a do jisté míry i Microsoftem. Právě ten má nyní s Metou spolupracovat na speciální edici headsetu Meta Quest určené pro Xbox. Co přesně si pod touto spoluprací představít ale můžeme zatím jen hádat.

Podtrženo, sečteno – Meta udělala ze svého Horizon OS s trochou nadsázky headsetový Android. Zatímco však v mobilním světě jsou síly Applu a Androidu relativně vyrovnané, ve světě headsetů by mohlo být vše právě kvůli obřím cenovým rozdílům vše jinak. Přeci jen, bude-li uživatelská základna spolu se zajímavými možnostmi nejrůznějšího využití k dispozici na levnějších zařízeních s Horizon OS, pro běžné uživatele se bude jednat o velké lákadlo, kterému by Apple konkuroval jen stěží.