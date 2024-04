Spuštění prodejů Vision Pro v další zemi je na spadnutí!

Podle nejnovější zpráv to vypadá, že spuštění prodeje jablečného AR/VR headsetu Vision Pro v Číně je na spadnutí. Svědčí o tom mimo jiné například i fakt, že jeden z nejvýznamnějších čínských prodejců nedávno spustil 3D nákupní aplikaci určenou pro toto zařízení.

Headset Apple Vision Pro je zatím dostupný pouze ve Spojených státech, ale již dříve se spekulovalo o jeho mezinárodní expanzi. K té by údajně mělo dojít ještě před letošní konferencí WWDC. Nyní to vypadá, že Čína by mohl být jedním z prvních hlavních trhů, kam tento headset dorazí. Podle deníku South China Morning Post online tržiště Taobao od společnosti Alibaba spustilo v zemi novou nákupní aplikaci. Aplikace, vydaná v pátek, je vytvořena speciálně pro Apple Vision Pro. Ačkoliv se headset v Číně zatím oficiálně neprodává, někteří uživatelé, kteří si zařízení pořídili v USA a dovezli ho do Číny, si již mohli aplikaci vyzkoušet.

Jak se od aplikace pro visionOS očekává, i nabídka společnosti Taobao umožňuje 3D funkce a údajně také nabízí způsob, jak si zákazníci mohou přímo doma prohlédnout spotřební elektroniku, spotřebiče a nábytek. Jeden z uživatelů například uvedl, že při procházení dronů DJI se v rozhraní Vision Pro zobrazoval létající dron. Uživatel pak mohl dron pohybovat v rámci svého pohledu s rozšířenou realitou pomocí gest rukou a detailněji si model prohlédnout z jakéhokoli úhlu. V některých případech si uživatelé mohli pro lepší porovnání umístit do svého okolí dva různé předměty. Každý digitální objekt je osvětlen podle skutečného světla v místnosti a místa, kam ho uživatel umístil.

Aplikace je nicméně údajně stále ve fázi testování a finální verze se očekává v době, kdy bude Apple Vision Pro skutečně uveden na trh. Ačkoliv společnost Apple neoznámila, kdy dorazí Apple Vision Pro na nové trhy, kromě toho, že generální ředitel Tim Cook potvrdil uvedení na trh v Číně v roce 2024, předpokládá se, že by se tak mohlo stát v dubnu nebo květnu. Alibaba není jedinou významnou čínskou společností, která se bude na prodeji Apple Vision Pro podílet. Technologický gigant Tencent údajně souhlasil s portováním svých aplikací na tento headset.