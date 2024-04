Letos bude 94 % všech fotek pořízeno na smartphone. Kolik jich vyfotí denně průměrný Američan?

Společnost Phototutorial a její redaktor a analytik Matic Broz zveřejnili zajímavá data ohledně fotografií v letošním roce i v celé téměř dvou set leté historii fotografií jako takových. To nejzajímavější je, jakým způsobem roste počet fotografií pořízených každý den a jak výrazně roste počet fotografií pořízených smartphony na úkor klasických fotoaparátů.

Kolik bude v roce 2024 fotografií?

V roce 2024 bude pořízeno 1,93 bilionu fotografií

Denně pořídíme 5,3 miliardy fotografií, tedy 61 400 fotografií za sekundu, 3,7 milionu fotografií za minutu a 221 milionů fotografií za hodinu.

Průměrný člověk v USA pořídí 20 fotografií denně

Celkový počet fotografií na světě bude 12,4 bilionu

Více než 94 % všech fotografií pořízených v roce 2024 bude pořízeno pomocí smartphonu

Počet fotografií indexovaných Googlem na konci roku 2024 bude přes 136 miliard

Denně sdílíme 14 miliard fotografií přes sociální sítě a mesengery. Nejpopulárnější je WhatsApp s 6,9 miliardy sdílenými fotografiemi denně

První fotografie na světě s názvem Pohled z okna v Le Gras byla pořízena v roce 1826, tedy téměř před dvěma sty lety. První barevná fotografie pak v roce 1861. V roce 1988 představila společnost Fujifilm první digitální fotoaparát. Až do té doby byly fotografie poměrně vzácné a denně jich vznikala oproti současnosti jen hrstka. V dnešní době pořídíme miliardy fotografií denně a to díky rozmachu focení na smartphone. Zajímavé je, že v roce 2010, tedy před pouhými 14 lety, indexoval Google pouze 10 miliard obrázků, dnes jich je na něm zaindexováno více než 136 miliard. Pokud bychom šli ještě více do historie, obrázky ve vyhledávání Google byly spuštěny v roce 2001 a v té době nabízel Google 250 milionů indexovaných obrázků. Až v roce 2005 se podařilo dostat Googlu na 1 miliardu obrázků.

Profesionální fotografové stále používají zrcadlovky nebo OMD fotoaparáty. Ovšem více než 94 % všech fotografií pořízených v letošním roce bude pořízeno pomocí chytrého telefonu. V roce 2020 to přitom bylo 89 % fotografií a v roce 2023 to bylo 93 % fotografií. Google oficiálně uvádí, že zařízení se systémem Android pořídí denně 93 milionů selfie. Jedna ze tří fotografií, které pořídí lidé ve věku 18 až 24 let, je právě selfie. Průměrný uživatel iOS zařízení má ve svém telefonu přibližně 2400 fotografií, průměrný uživatel Androidu zhruba 1900 fotografií.