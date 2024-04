Je iPhone SE 4 blízko? Toto video tomu nasvědčuje!

V souvislosti s iPhonem SE 4 se sice nejčastěji hovoří o roku 2025, poslední úniky informací však čím dál tím víc naznačují, že bychom se jej mohli přeci jen dočkat už letos. Apple má mít totiž jednak už jasno v technických specifikacích, jednak má testovat výrobu displejů pro něj a jednak ani převážně asijští výrobci příslušenství s výrobou doplňků pro tento telefon evidentně nezahálí. A je víceméně jasné, že vyrábět už nyní příslušenství pro telefon, který by měl dorazit až v příštím roce, by příliš smysl nedávalo.

Právě video zachycující maketu iPhonu SE 4, kterou používá jeden z výrobců příslušenství pro testování kompatibility krytů, přišel před pár hodinami velmi spolehlivý leaker MajinBu. Na videu, které si můžete pustit přes tweet níže, je vidět, že maketa iPhonu SE 4 je designově velmi blízká iPhonům 12 či 13, přičemž jediným výraznějším rozdílem je fotoaparát. Ten je u tohoto modelu stále jen jednoobjektivový, konkrétně pak širokoúhlý. iPhony 12, 13 a další nové modely s ostrými hranami přitom disponují dvojitými fotoaparáty.

Pokud se pak ptáte na to, proč videu přikládáme váhu, je to jednoduše proto, že výrobci příslušenství disponují dlouhodobě jedněmi z nejpřesnějších zdrojů informací ze světa Applu. Kdyby tomu tak nebylo, nemohli by s výrobou příslušenství začít ještě před představením daných novinek, kvůli čemuž by tak jejich produkty dorazily do prodeje se zpožděním.

iPhone SE 4 mockup and case pic.twitter.com/H82zIjSig2 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 18, 2024

Na maketě a krytech si lze dále všimnout jednak poměrně velkého otvoru pro nabíjecí konektor, kterým bude 100% USB-C, ale taktéž otvoru pro akční tlačítko. To u iPhonů SE 4 nahradí klasický přepínač tichého a hlasitého režimu s tím, že na něj půjde po vzoru iPhonů 15 Pro „naprogramovat“ řadu různých funkcí, které půjdou po stisknutí rychle zaktivovat. Naopak se zde jablíčkáři nedočkají nového Capture Buttonu, který míří na iPhony 16 Pro pro rychlejší aktivaci a jednodušší ovládání fotoaparátu. Této absenci se však ve výsledku nelze divit. Přeci jen, iPhone SE 4 fotomobilem opravdu nebude. Doufejme tedy, že se novinky dočkáme skutečně už brzy – tedy klidně na WWDC.