5 tipů pro příjemnější cestování autem s iPhonem

Pomozte si příslušenstvím

S ještě lepší jízdou s iPhonem vám může skvěle pomoci to správné příslušenství a doplňky. Pro bezpečnou a pohodlnou jízdu je vhodný například držák do auta. Ten vám umožní umístit iPhone na místo, kde ho budete mít snadno na očích a na dosah, aniž byste museli pohledem odtrhávat vozovky. Držáky do auta se vyrábějí v různých provedeních, takže si jistě vyberete takový, který bude vyhovovat vašemu vozu i vašim preferencím.

