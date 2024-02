5 tipů a triků pro Siri na iPhonu, které vám zjednoduší život

Po chytřejší a schopnější Siri volají jablíčkáři již poměrně dlouho. V iOS 17 Apple alespoň o maličko vylepšil komunikaci se svou digitální asistentkou, když zavedl možnost zadávání navazujících příkazů. To znamená, že můžete Siri požádat o informace o počasí a následně navázat třeba požadavkem na zvýšení teploty u chytrého termostatu, aniž byste museli před druhým příkazem vyslovovat „Siri“.

Siri nabízí mnoho variant, co se týče nastavení nejen jazyka, ale také hlasu a přízvuku. Pokud chcete změnit hlas a přízvuk, jakým k vám Siri na vašem iPhonu promlouvá, spusťte Nastavení -> Siri a hledání -> Hlas Siri . Zde si můžete postupně poslechnout všechny verze hlasu Siri, které jsou v nabídce, a vybrat tu, která vám nejvíce vyhovuje.

Na iPhonu si můžete také nastavit, aby se vám vždy a za všech okolností zobrazoval přepis toho, co vám Siri říká. Pro aktivaci zobrazení přepisu Siri spusťte na iPhonu Nastavení -> Siri a hledání -> Odpovědi Siri , a aktivujte zde položku Vždy zobrazovat titulky Siri . Pokud chcete zobrazovat i přepis toho, co říkáte vy, aktivujte zde také položku Vždy zobrazovat přepis řeči .

Trpělivější Siri

Máte občas problém dostatečně rychle formulovat váš požadavek na Siri? Můžete si na iPhonu snadno nastavit, aby Siri počkala o něco déle, než začne reagovat na to, co jí říkáte. Spusťte Nastavení -> Zpřístupnění. Zamiřte do sekce Obecné, klepněte na Siri, a v sekci Čas pozastavení Siri vyberte požadovanou variantu.