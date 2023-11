iOS 18 nabídne revoluční Siri poháněnou umělou inteligencí!

Zatím co letos jsme měli na WWDC 2023 možnost sledovat představení revolučního Apple Vision Pro, příští ročník nemá být o nic slabší. Apple totiž na WWDC 2024 odhalí zcela novou Siri poháněnou umělou inteligencí a špičkovými jazykovými modely LLM. Právě nová Siri má být totiž tím nejzásadnějším vylepšením, které přinese iOS 18, jenž se představí právě na příští rok na WWDC. Tvrdí to alespoň známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, jenž má obvykle velmi dobré informace o plánech Applu.

Koncept iOS 18 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.31 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.33 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.55 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.40 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.26 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.49 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.06 Vstoupit do galerie

Apple vyvíjí vlastní generativní umělou inteligenci, která přinese chytřejší verzi Siri, jenž nabídne mnoho nových funkcí, založených právě na umělé inteligenci. Tyto funkce, stejně jako Siri samotná budou součástí iOS 18 a iPadOS 18. Podle Gurmana Apple nyní řeší, zda má generativní umělou inteligenci nasadit do iOS pomocí cloudu a zpracovávat požadavky uživatelů pouze online na Cloudu nebo nasadit hybridní technologii, která umožní část věcí řešit přímo v telefonu a část věcí přesunout na Cloud.

Pokud by se rozhodl pro hybridní řešení, pak je velmi pravděpodobné, že nové funkce budou dostupné pouze pro iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Co se novinek, které nabídne Siri týká, bude to zejména lepší propojení mezi Siri a aplikací Zprávy, díky kterému bude Siri umět automaticky doplňovat věty nebo odpovídat na složité otázky. Dočkat bychom se měli také automaticky generovaných seznamů skladem v Apple Music nebo integrace Siri s aplikacemi jako je Pages nebo Keynote, kde bude umělá inteligence sloužit pro vytváření slidů nebo celých prezentací a textů.