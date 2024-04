Tento iPhone čeká příští rok zmenšování!

Přestože trendem posledních let je zvětšování velikosti iPhonů, zdá se, že v příštím roce by se mohla pomyslná karta částečně otočit. Leaker a displejový analytik v jedné osobě Ross Young totiž přišel před pár hodinami s tvrzením, že jeden z chystaných iPhonů 17 čeká zmenšování. Jedná se však o model, u kterého by to člověk očekával nejméně.

Youngovy zdroje pocházející přímo z dodavatelského řetězce Applu přišly nyní konkrétně s tím, že kalifornský gigant plánuje u iPhonů 17 Plus nasadit displeje s menší úhlopříčkou než je tomu nyní. Jen připomeneme, že v současnosti využívá Apple 6,7“ panely, díky kterým se tak iPhony Plus velikostně shodují s modely Pro Max. To se však změní již letos, jelikož u iPhonu 16 Pro Max se počítá s 6,9“ displejem, zatímco u 16 Plus stále „jen“ s 6,7“ displejem. V příštím roce by pak mělo dojít ke zmenšování, byť je otázkou, jak moc skokové bude.

Informace o iPhonu 17 Plus jsou do jisté míry překvapivé i kvůli tomu, že vzhledem k mizerným prodejům iPhonů 14 Plus a 15 Plus se čím dál tím hlasitěji spekulovalo o tom, zda Apple vůbec s iPhonem 17 Plus příští rok dorazí. Některé zdroje pak dokonce tvrdily, že se s tímto modelem již vůbec nepočítá a rok 2025 tak přinese „jen“ tři iPhony 17. Nyní se ale zdá, že opět dorazí čtyři iPhony 17, avšak minimálně v jednom případě s novou úhlopříčkou.